В Эстонии впервые провели процедуру гемодиализа собаке

В прошедший понедельник в Эстонии впервые животному провели процедуру гемодиализа или очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Речь идет о процедуре, которую в мире проводит очень малое число ветеринарных клиник.

У домашних животных часто возникает почечная недостаточность, и во время процедуры гемодиализа с помощью специального аппарата удаляются токсические продукты обмена веществ и излишняя жидкость, сообщила "Актуальная камера" на эстонском языке.

Понедельник стал историческим днем для эстонской ветеринарии — в клинике Pet City Loomakliinik была проведена процедура гемодиализа 13-летнему псу по кличке Кару.

Главврач ветеринарной клиники Хели Сяре сказала, что, как правило, при хроническом заболевании почек эта процедура продлевает жизнь животному, а также улучшает его состояние. "Но нельзя заранее сказать, как долго надо будет проводить эту процедуру конкретному пациенту".

Процедура гемодиализа для собак и кошек готовилась в Эстонии в течение четырех лет. Речь идет об очень важном прогрессе в лечении животных и теперь эту процедуру для своих четвероногих питомцев можно бронировать.

Псу Кару придется еще несколько раз приходить на гемодиализ.