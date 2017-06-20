В Эстонии впервые провели процедуру гемодиализа собаке ({{commentsTotal}})
В прошедший понедельник в Эстонии впервые животному провели процедуру гемодиализа или очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Речь идет о процедуре, которую в мире проводит очень малое число ветеринарных клиник.
У домашних животных часто возникает почечная недостаточность, и во время процедуры гемодиализа с помощью специального аппарата удаляются токсические продукты обмена веществ и излишняя жидкость, сообщила "Актуальная камера" на эстонском языке.
Понедельник стал историческим днем для эстонской ветеринарии — в клинике Pet City Loomakliinik была проведена процедура гемодиализа 13-летнему псу по кличке Кару.
Главврач ветеринарной клиники Хели Сяре сказала, что, как правило, при хроническом заболевании почек эта процедура продлевает жизнь животному, а также улучшает его состояние. "Но нельзя заранее сказать, как долго надо будет проводить эту процедуру конкретному пациенту".
Процедура гемодиализа для собак и кошек готовилась в Эстонии в течение четырех лет. Речь идет об очень важном прогрессе в лечении животных и теперь эту процедуру для своих четвероногих питомцев можно бронировать.
Псу Кару придется еще несколько раз приходить на гемодиализ.
Редактор: Надежда Берсенёва