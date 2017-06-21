В Брюсселе застрелен предполагаемый смертник

Военный патруль на Центральном вокзале в Брюсселе застрелил мужчину, заметив у него нечто, похожее на пояс смертника. По нему открыли огонь после того, как раздался небольшой взрыв. Никто больше не пострадал.

Позднее представитель бельгийской прокуратуры сообщил, что мужчина скончался, передает в среду Би-би-си.

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала произошедшее на вокзале как теракт.

По данным газеты Libre Belgique, ссылающейся на прокуратуру, мужчина, в которого стрелял военный патруль, имел при себе рюкзак и пояс со взрывчаткой.

По данным газеты, он устроил взрыв в тот момент, когда привлек внимание военнослужащих. Несколько бельгийских СМИ сообщают, что перед этим мужчина крикнул "Аллах акбар!"