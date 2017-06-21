Почти 54% абитуриентов русских школ сдали госэкзамен по эстонскому на категорию В2

В этом году государственный экзамен по эстонскому языку как иностранному сдавали 2216 человек. Из них категорию В2 получили 1192 человека или 53,7% экзаменуемых. Для получения категории В2 необходимо набрать на экзамене не менее 60 баллов из ста.

Об этом в среду, 21 июня, сообщило учреждение Innove, которое занимается организацией государственных экзаменов.

Весной этого года госэкзамены были проведены в Эстонии уже в 21-й раз и по новым правилам — в четвертый раз. В соответствии с ними, выпускники гимназий должны были сдать в качестве госэкзаменов экзамены по эстонскому языку или эстонскому в качестве второго, по иностранному языку и по математике. Всего выпускные экзамены в этом году сдавали примерно 9400 человек.

Средний балл за госэкзамен по математике на базовый уровень (узкий курс) составил 38,4, а на профильный уровень (широкая программа) - 51,8. Средний результат по эстонскому языку как родному - 62,9 балла, а по эстонскому как иностранному - 60,1 балла.

Что касается экзамена по иностранному языку, то абитуриенты могли выбирать между английским, французским, немецким или русским. По сравнению с предыдущим годом госэкзамены по французскому и русскому языку стали популярнее. Также выросло количество ребят, сдавших английский и русский язык на категорию B2.