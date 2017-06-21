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Оспаривающая отказ в преподавании на русском языке жалоба зарегистрирована в ЕСПЧ ({{commentsTotal}})

Здание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу, в которой оспаривается отказ в преподавании на русском языке в гимназической ступени в Русской гимназии Хааберсти (Таллинн).

Об этом в среду, 21 июня, сообщила организация "Русской школы Эстонии" (РШЭ), которая участвовала в составлении жалобы.

Предметом жалобы явилось решение правительства Эстонии об отказе в преподавании на русском языке на гимназическом уровне в Русской гимназии Хааберсти. В качестве заявителя выступила член совета РШЭ Юлия Мазалова, чей ребёнок учится в этой гимназии.

Как ранее уточнил корреспонденту портала rus.err.ee председатель РШЭ Мстислав Русаков, в роли жертвы, чьи права нарушены, в данной жалобе выступила именно Мазалова.

"Жертва здесь родитель Юлия Мазалова, чей ребёнок не может учиться на русском языке на гимназическом уровне", - пояснил Русаков.

По его словам, следующем этапом станет принятие ЕСПЧ решения о приемлемости жалобы.

"На данный момент трудно спрогнозировать какое решение будет принято, но в любом случае у нас нет другого международного суда, куда можно было бы обратиться с этим вопросом и чьё решение, в отличие от бесконечных рекомендаций международных правозащитных организаций, будет обязательным для исполнения" - заключил правозащитник.

Спор длится уже давно

Напомним, 7 ноября 2016 года Государственный суд не принял в производство две кассации, оспаривающие решение Таллинского окружного суда об отказе двум русским гимназиям в преподавании на русском языке.

В кассациях обжаловались решения правительства об отказе в преподавании на русском языке на гимназическом уровне в Таллинской Тынисмяэской реальной школе (ТТРШ) и в Русской гимназии Хааберсти. В качестве кассаторов выступали бывший председатель попечительского совета ТТРШ и мать двоих учеников этой школы Марина Сааремяги, которая также явилась и инициатором подачи ходатайства попечительского совета школы о русском языке обучения, и член правления НКО "Русская школа Эстонии" Юлия Мазалова, чей ребенок учится в Русской гимназии Хааберсти.

Комментируя отказ Государственного суда, председатель правления РШЭ Мстислав Русаков заявил, что это ожидаемое решение, но главное, что это была последняя инстанция внутри страны и теперь открыта дорога в Европейский суд по правам человека.

Как ранее сообщал rus.err.ee, попечительские советы Русской гимназии Хааберсти и ТТРШ решили выбрать русский язык обучения на гимназической ступени и направили соответствующее предложение Таллиннскому горсобранию, которое его поддержало. После этого правительство Эстонии 30 сентября отказало этим двум гимназиям в праве преподавать на русском языке. На решение правительства была подана апелляция в Таллиннский административный суд, который 25 января 2016 года ее отклонил.

Решение Госсуда оставляет в силе решение правительства и резолюцию административного суда. В решении суда отмечалось, что в споре с аналогичными аргументами в 2014 году уже была подведена черта Государственным судом, который отказался удовлетворять подобные жалобы местных самоуправлений и родителей.

"Мы не могли оспорить вердикт Госсуда от 28 апреля 2014 года, поскольку тогда дело вели не мы, а города Таллинн и Нарва, а у местных самоуправлений нет права обращаться в ЕСПЧ. Только частное лицо может обращаться в ЕСПЧ. И мог бы подать жалобу заместитель председателя Нарвского горсобрания Александр Ефимов, который тоже тогда участвовал в деле. Мы ему рекомендовали это сделать, он собирался, но потом после консультации с юристами передумал. Я считаю, что он просто не с теми юристами консультировался. Решения ЕСПЧ носят обязательный характер. Поэтому мы рассчитываем на него, хотя и знаем, что нас там не ждут с цветами. Будет сложно, и решение, возможно, опять будет не в нашу пользу, но у нас нет другого выбора", - пояснил тогда Русаков в интервью корреспонденту портала rus.err.ee.

В РШЭ обосновывают свою жалобу ссылками на Конституцию и законодательство Эстонии. В частности, Конституция дает школам национального меньшинства право самостоятельно выбирать язык обучения. Кроме того, Закон об основной школе и гимназии дает попечительским советам школ право выбора языка обучения.

Редактор: Сергей Михайлов



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