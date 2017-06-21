В мае закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 41%

В мае 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии в годовом сравнении продолжили стремительно расти, но в месячном сравнении продемонстрировали небольшое снижение.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в мае средняя закупочная цена молока составила 307,61 евро за тонну. По сравнению с апрелем это примерно на 1% меньше.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают стремительно расти - в мае они увеличились на 45% по сравнению с маем 2016 года, когда стоимость тонны продукта составляла 211,92 евро.

Объем закупок молока в мае составил 62 400 тонн, снизившись как по сравнению маем прошлого года почти на 2%. При этом по сравнению с апрелем текущего года закупки выросли на 4,3%.

В мае 2017 года предприятия молочной промышленности произвели 8700 тонн питьевого молока, 2300 тонн сливок, 3700 тонн ферментированного молока, 3600 тонн сыра и 1600 тонн творога.