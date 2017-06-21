Предприниматели просят Кальюлайд не провозглашать закон о налоге на подслащенные напитки

Эстонские производители продуктов питания просят президента Эстонии Керсти Кальюлайд наложить вето на закон о налоге на подслащенные напитки, который Рийгикогу принял 19 июня.

Соответствующее прошение президенту республики накануне вечером направили Союз предприятий пищевой промышленности, Торгово-промышленная палата, а также Торгово-сельскохозяйственная палата Эстонии, передает в среду, 21 июня, служба информации "Радио 4".

По оценке этих организаций закон не может быть введен по целому ряду причин. Так, указывается на то, что данный налог не будет способствовать достижению поставленной цели, а лишь приведет к подорожанию продовольственной корзины, что негативно скажется на благосостоянии людей с низкими доходами.

Также говорится о том, что новый налог противоречит конституции Эстонии, а кроме того, у предпринимателей нет четкой картины, как и за что необходимо будет платить.

Напомним, что Союз предприятий пищевой промышленности последовательно выступает против инициативы правительства ввести налог на подслащенные напитки.