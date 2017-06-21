В среду в Кристийне пройдет праздник Ивановой ночи

В среду, 21 июня, в 19 часов в столичном парке Лёвенру в районе Кристийне пройдет большой праздник Ивановой ночи, на котором выступят с концертом Борис Лехтлаан и Аре Яама, а также ансамбль Tuulelõõtsutajad.

Кроме того, состоится розыгрыш многочисленных призов, а в 21:30 на плоту в пруду парка будет зажжен костер Ивановой ночи, передает пресс-служба районной управы.

"Празднование Ивановой ночи проходит в Кристийне второй год подряд, так что, можно сказать, это становится очередной доброй традицией нашего района", – сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев.

Мероприятие продлится до полуночи, вход для всех бесплатный. Поскольку речь идет о празднике для всей семьи, в парке будет и большая игровая зона для детей.