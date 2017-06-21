На следующей неделе в Таллинне начнется второй этап реконструкции улицы Вабаыхумуузеуми ({{commentsTotal}})
В следующую среду, 28 июня, в Таллинне начнется второй этап реконструкции улицы Вабаыхумуузеуми - от улицы Мыйза до дома № 8 по Вабаыхумуузеуми.
На этом участке улица будет закрыта для транспорта, сообщает "Раэпресс".
Доступ обеспечивается только местным жителям. Объезд - по улицам Лыука и Раннамыйза.
Водителей просят строго руководствоваться указаниями временных средств организации дорожного движения.
Редактор: Сергей Михайлов