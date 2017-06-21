Директор Maxima: правительство могло бы изменить политику в области алкоголя и рабочей силы

Из-за нехватки рабочей силы и изменений потребительских привычек Maxima откажется от кулинарных прилавков в своих маленьких магазинах и уменьшит алкогольные отделы, так как продажи алкоголя падают. Правительству пора пересмотреть политику в трудовой сфере и алкогольную политику, считает генеральный директор Maxima Eesti, литовец, Вигинтас Шапокас, который занимает эту должность уже практически два года.

Будучи литовцем, Вы хорошо осведомлены о ситуации на рынке в Эстонии, Латвии и Литве. Сильно ли отличается рынок Эстонии от южных соседей по предпочтениям потребителей или конкуренции?

Я бы не сказал, что сильно отличается. Прибалтийские страны довольно схожи: наша история и становление после восстановления независимости похожи. Однако, конечно, в каждой стране есть свои особенности.

Например, в Эстонии очень высокая конкуренция на рынке. На 1,4 млн жителей приходится слишком много торговых сетей, так же и торговых площадей на душу населения в Эстонии больше всего. Это главное отличие Эстонии.

В Латвии работают только две крупные сети розничной торговли: Rimi и Maxima.

В Литве, самом крупном из трех государств, успешно функционирует четыре-пять торговых сетей, а также в конце прошлого года начал работу на рынке Lidl.

Как Вам кажется, почему ситуация с конкуренцией так сильно разнится по странам? Почему все упомянутые торговые сети сосредоточились в Эстонии и в меньшей мере в Латвии? Ведь уровень жизни в Латвии не уступает так сильно Эстонии?

Уровень жизни в Эстонии, как известно, самый высокий в странах Балтии. Буквально пару месяцев назад я провел сравнение и отметил, что средние зарплаты в Эстонии примерно на 30% выше латвийских. В то же время и уровень цен в Эстонии несколько выше, чем в Латвии и Литве.

Если сравнить стоимость покупательской корзины, сколько процентов составит разница в ценах?

Покупательская корзина эстонской Maxima на 20% выше, чем в Латвии и Литве. С одной стороны это вызвано и тем, что у людей более высокие доходы и они тратят больше, с другой стороны - разницей в ценах между странами.

Недавно к нам приезжали бизнес-консультанты и были очень удивлены тем, что в Эстонии на одном рынке удается успешно работать магазинам с очень разным уровнем цен. Например, есть магазины, где килограмм бананов стоит 1,18-1,20 евро, и есть магазины, где за него просят 1,40 евро, при этом клиентов хватает на всех!

В Западной Европе конкуренция в плане цен гораздо жестче: стоимость товаров примерно равная, предоставляют гарантии лучшей цены и т.д. В Эстонии торгует каждый сам по себе - и все счастливы. Это особенность страны, но я думаю, что со временем это явление изживет себя.

Можно ли выделить какие-то любимые продукты питания, которые у нас покупают охотнее, чем в соседнем государстве? Например, можно ли утверждать, что эстонцы особые любители бананов?

Я бы не сказал, что есть очень серьезные отличия в пристрастиях, жители трех стран покупают примерно те же продукты. Бананы – это самый популярный товар во всех странах, например, в Эстонии в день мы продаем 13 тонн этого заморского фрукта.

Какая-то своя специфика все-таки имеется, и мы узнаем своих местных клиентов все лучше. Например, эстонцы покупают в первую очередь товары высокого качества. Поскольку зарплаты эстоноземельцев несколько выше, то это способствует выбору в пользу более полезных для здоровья продуктов. Эстонцы много двигаются, бегают, занимаются ходьбой, – это их отличие. В Литве люди не занимаются спортом так много, как в Таллинне, по крайней мере. Это находит отражение и в торговле.

Вторая особенность Эстонии в том, что здешним жителям не сильно нравится общаться с обслуживающим персоналом, например, при покупке еды в кулинарном отделе. Поэтому в магазинах Maxima формата Х, где продается еда на развес, мы отказываемся от кулинарных прилавков.

Эстонцы предпочитают брать товар уже упакованным – быстро взял салат с напитком и пошел. В восьми наших магазинах мы опробовали в качестве пилотного проекта концепцию Food To Go и осенью откроем витрины с концепцией самообслуживания во всех магазинах формата Х. На самом деле это очень распространенный подход в Западной Европе. Обязательно будем предлагать упакованные обеды, салаты, напитки, которые можно легко захватить с собой.

В Эстонии вы все больше отдаете предпочтение товару местных производителей. Это ваша продолжительная стратегия и обусловлено ли это давлением рынка?

В нашем ассортименте всегда было много местных товаров. Поскольку на квадратный метр у нас приходится больше всего товаров, то мы не можем уместить абсолютный выбор местных производителей, но все основные группы товаров включают в себя продукты эстонского производства и всегда включали, просто теперь мы стали об этом говорить.

Если местные производители предлагают ползующиеся спросом товары, то они должны быть доступны и у нас. Теперь, когда у нас есть больше крупных магазинов, мы стали внимательнее присматриваться к маленьким производителям. Например, свежая или копченая мясная продукция с местных хуторов представлена в наших крупнейших магазинах. Я также заметил, что в Эстонии очень популярны лимонады малых местных производителей, например, со вкусом рабарбара. Мне он тоже нравится, и я просил добавить его в ассортимент крупных магазинов. Мы должны поддерживать продажи товаров местного производства - ведь люди с удовольствием покупают.

Мы всегда предлагали местные товары, но раньше мы ставили больший акцент на импортную продукцию. В то же время потребители предпочитают именно нас, потому что выбор товаров у нас отличается от остальных сетей, где ассортимент более-менее одинаковый. Наша логистика позволяет привозить лучшие товары со всей Европы, где у нас есть партнеры. Но раз уж мы работаем в Эстонии, то мы должны предлагать и товары местного производства.

Боитесь ли вы прихода на эстонский рынок Lidl?

Нет, мы не боимся. Мы уважаем Lidl, как и всех конкурентов. Я видел их приход на рынки Болгарии и Литвы: они умеют заходить на рынок и преподнести себя так, чтобы люди пришли посмотреть из любопытства. В течение какого-то времени они продают товары по крайне низким ценам, но со временем цены корректируются и местные сети вновь находят в себе силы и продолжают успешно соперничать с Lidl.

Вы занимаете с Lidl одну нишу, соревнуясь за самые низкие цены. Не боитесь ли вы, что конкуренция будет особенно жесткой именно между вами двоими?

Все думают, что это именно наша с Lidl борьба, так как мы предлагаем лучшие цены, однако в Литве и Болгарии было видно, что самому большому влиянию подверглись магазины с высокими ценами.

Даже сегодня в нашем магазине банан стоит 1,20, в какой-то другой сети 1,40. Кого приход Lidl коснётся больше всего, покажет время.

Может ли какая-то из сетей в Эстонии быть вынуждена уйти в рынка после появления Lidl?

Как было сказано ранее, в Эстонии слишком много торговых сетей, поэтому такая возможность есть. Необязательно кто-то должен будет совсем покинуть рынок, но могут произойти сокращения. У Maxima Eesti сильная позиция на рынке, мы очень конкурентоспособны, поэтому мы не исключаем, что будем объединяться с более маленькими сетями - делать им предложения и становиться больше.

Все сети зарабатывают в Эстонии прибыль, но нельзя исключать, что кто-то из активных участников рынка устал от местной работы и ищет новые направления.

Как дела с новыми магазинами? Ныне открываете их с меньшим оптимизмом?

Конкуренты открывают все новые магазины, и мы не можем просто стоять в стороне. Открытие новых магазинов больше не приносит такой прибыли, как ранее, а поэтому мы более сдержаны – мы не хотим содержать музеи, которые красивы и полны товаров, но что отсутствует, так это клиенты! Так что мы семь раз отмерим, прежде чем отрежем. В результате, мы открываем только успешные магазины.

Даже вы уже испытываете сложности с поиском работников, привозите их из Латвии и нанимаете на лето школьников. Что же будет, когда на рынке появится Lidl, откуда они будут брать рабочую силу?

Мы все ищем работников в одних местах и делаем все возможное, чтобы их находить. Сейчас мы готовимся к открытию новых магазинов, и в перспективе мы могли бы открыть еще три магазина, только если бы у нас были работники!

Мы привозим их из Ида-Вирумаа, конкуренты пошли по нашим стопам. Каждый день на работу в Таллинн ездит 150 человек из Ида-Вирумаа.

Теперь мы стали работать с молодежью. Этим летом мы начали очень успешный проект, когда в наших магазинах работает 300 школьников и в ближайшее время их количество вырастет до 500. Вчера я проехал все таллиннские магазины, чтобы проверить готовность к лету, и увидел много молодых людей, загружающих полки товарами.

Помимо того мы приглашаем на работу людей с ограниченными возможностями. У нас есть подходящие для них рабочие места.

Также мы привозим людей из Латвии и заинтересованы в работниках с Украины. Мы уже ведем переговоры с предприятиями, которые планируют приглашать оттуда работников.

Чего мне не хватает и на что надеюсь, так это какие-то решения правительства. Не все в Эстонии могут быть специалистами в сфере инфотехнологий. Я общаюсь с коллегами из сферы обслуживания (отели, кафе, рестораны и т.д.), и у всех одна проблема – не хватает работников. Это уже становится препятствием для развития бизнеса. Надеюсь, что правительство придет к тому, чтобы принимать какие-то решения, поскольку государство очень нуждается в свежей рабочей силе. В то же время необходимо, чтобы на рынке труда сохранялась и конкуренция.

Нужно было бы смягчить условия для приезжих из других стран, больше позволить призжать по краткосрочным контрактам и сделать условия более гибкими, например, разрешить трёх- или шестимесячные рабочие визы без дополнительных требований.

Это особенно злободневный вопрос для таких небольших государств, как Эстония, откуда на заработки за границу уехало 100 000 человек. В Латвии и Литве существует аналогичная проблема, хотя в Литве положение гораздо лучше. Однако и из Литвы многие направились на работу за рубеж.

Может ли борьба за рабочую силу привести к росту зарплат и в вашем секторе?

Мы повышали минимальную зарплату два года подряд. Бытует мнение, что если не найти людей, то нужно поднять зарплату и они придут. Но в экономике все не так просто: если мы поднимаем зарплату, то и конкуренты ее поднимают, в итоге мы получаем чуть боле высокий уровень зарплат с тем же количеством работников. Поэтому мы должны в первую очередь находить решения для повышения эффективности и качества, упрощать процессы, чтобы нуждаться в меньшем количестве рабочих рук.

Но ведь повышение зарплат привлекло бы работников из других секторов?

В экономике все взаимосвязано. Если повысить зарплату кассира, то на какое-то время это действительно может привлечь людей из других сфер. Сферы, откуда происходит отток рабочей силы, рано или поздно должны будут повысить зарплаты из-за нехватки людей - и вот снова нам нехватка кассиров.

Боюсь, что мы снова стоим на пороге высокой инфляции. С одной стороны поднимаем зарплаты, а с другой - повышаем налоги, в итоге мы будем иметь более высокие зарплаты, но люди не станут богаче, потому что и цены вырастут, а следовательно останется возможность покупать такое же количество товаров, как и прежде.

Из исследования Евростата следует, что в странах Балтии самый высокий уровень инфляции, поэтому ощутимое давление на зарплаты повышает не только их, но и цены на товары, однако не повышает производительности. Если бы мы могли привозить работников из-за границы, что снизило бы давление на размер зарплат, то смогли бы остановить инфляционный цикл. В итоге производители смогли бы инвестировать вместо зарплат в оборудование, повышая производительность, и тем самым догнать в конце концов страны Скандинавии.

Существует миф о том, что зарплаты в Maxima самые низкие в секторе. Это соответствует действительности?

Если бы мы платили самые низкие зарплаты, то проблема нехватки рабочей силы касалась бы только нас, ведь люди смогли бы спокойно уйти в другие сети и мы боролись бы с проблемой в одиночку. Мы предлагаем конкурентоспособную зарплату и пристально следим за ситуацией на рынке. Поэтому мы никак не можем плестись в самом хвосте средней зарплаты на рынке. Например, кассир-продавец в Харьюмаа получает на руки 500-710 евро.

Насколько сильно повлияла на вас разница акциза на алкоголь в Эстонии Латвии? Ощущаете ли вы по своим магазинам на юге страны, что люди предпочитают делать покупки в Латвии?

Мы ощущаем это не только в Южной Эстонии, но и по всей стране. Например, половина наших офисных работников посещала алкогольные магазины в Латвии.

Люди не меняют свои привычки так быстро. Если государство поднимает акциз на алкоголь за очень короткий временной промежуток и говорит людям не пить больше так много, то люди не поменяют свои питейные привычки так же быстро. Вместо этого они нашли более выгодные цены в Латвии и покупают свои напитки там.

В наших магазинах рядом с границей продажи алкоголя упали более чем на 50 процентов. Спад продаж мы наблюдаем по всей Эстонии, поэтому и планируем уменьшить размеры наших алкогольных отделов. Мы – продавцы, мы не хранители музеев, и если продажи не идут, а покупки совершаются в Латвии, то для нас нет большого смысла сохранять полки с алкоголем в том же объеме.

Но проблема не в приграничной торговле - это уже результат. В ситуации, когда цель - снизить потребления алкоголя, на самом деле потребление не уменьшилось и акцизные налоги идут мимо эстонской казны, так как люди просто покупают необходимое количество алкоголя в Латвии. Поэтому нужно найти альтернативные способы борьбы с употреблением алкоголя.

Второй метод борьбы государства с потреблением алкоголя – это требование ограждать алкогольный отдел непрозрачными стенами или скрывать его каким-либо другим образом. При этом рассчитывают на меньшее потребление. Я сомневаюсь в эффективности этих методов.

Еще одна проблема, которую я вижу в Эстонии, - это пьяные водители. За каждую неделю полиция ловит 20-30 пьяных водителей, а заехав на заправку за топливом, можно легко купить пиво, вино, водку... В политике государства отсутствует последовательность!

Maxima по-прежнему готова сотрудничать с государством, делиться своими знаниями о том, как уменьшить потребление алкоголя, но только более эффективными способами, занимаясь в первую очередь семьями, школами, молодежью, показывая им, что жизнь прекрасна и без алкоголя. Я верю, что государство найдёт более эффективные методы.

Литва тоже ужесточает законы, но строительства перегородок перед алкогольным отделом не требует. В Литве совершенно запрещена реклама алкоголя, уменьшили время продаж, особенно по воскресеньям. Мы ждем чего-то аналогичного от Эстонии.

Недавно Coop закрыл в Южной Эстонии три магазина, которые на протяжении уже долгого времени работали с убытком. Грозит ли подобная участь магазинам вашей сети?

Нет, все наши эстонские магазины работают прибыльно, и из-за налоговой политики мы ни одного магазина закрывать не станем. В то же время, мы уменьшим площадь для продажи алкоголя и используем освободившуюся для других товаров.

И, в завершение, что происходит в Виймси, где, по сути, на одном перекрестке располагаются Rimi, Selver, принадлежащий Comarket Delice и Maxima? Почему все открывают магазины именно там? И приносят ли они прибыль?

Это хорошая иллюстрация экономического цикла. Сначала все открыли магазины, а теперь на подходе время их закрывать. Вот увидите!

Какие магазины выживут в Виймси?

По моей оценке, останется 2 магазина – с ценами более низкого и более высокого уровня.

Какие именно?

Поживем – увидим.

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