rus.err.ee

Директор Maxima: правительство могло бы изменить политику в области алкоголя и рабочей силы ({{commentsTotal}})

Мнение
Мнение
Мерилин Пярли

Из-за нехватки рабочей силы и изменений потребительских привычек Maxima откажется от кулинарных прилавков в своих маленьких магазинах и уменьшит алкогольные отделы, так как продажи алкоголя падают. Правительству пора пересмотреть политику в трудовой сфере и алкогольную политику, считает генеральный директор Maxima Eesti, литовец, Вигинтас Шапокас, который занимает эту должность уже практически два года.

Будучи литовцем, Вы хорошо осведомлены о ситуации на рынке в Эстонии, Латвии и Литве. Сильно ли отличается рынок Эстонии от южных соседей по предпочтениям потребителей или конкуренции?

Я бы не сказал, что сильно отличается. Прибалтийские страны довольно схожи: наша история и становление после восстановления независимости похожи. Однако, конечно, в каждой стране есть свои особенности.

Например, в Эстонии очень высокая конкуренция на рынке. На 1,4 млн жителей приходится слишком много торговых сетей, так же и торговых площадей на душу населения в Эстонии больше всего. Это главное отличие Эстонии.

В Латвии работают только две крупные сети розничной торговли: Rimi и Maxima.

В Литве, самом крупном из трех государств, успешно функционирует четыре-пять торговых сетей, а также в конце прошлого года начал работу на рынке Lidl.

Как Вам кажется, почему ситуация с конкуренцией так сильно разнится по странам? Почему все упомянутые торговые сети сосредоточились в Эстонии и в меньшей мере в Латвии? Ведь уровень жизни в Латвии не уступает так сильно Эстонии?

Уровень жизни в Эстонии, как известно, самый высокий в странах Балтии. Буквально пару месяцев назад я провел сравнение и отметил, что средние зарплаты в Эстонии примерно на 30% выше латвийских. В то же время и уровень цен в Эстонии несколько выше, чем в Латвии и Литве.

Если сравнить стоимость покупательской корзины, сколько процентов составит разница в ценах?

Покупательская корзина эстонской Maxima на 20% выше, чем в Латвии и Литве. С одной стороны это вызвано и тем, что у людей более высокие доходы и они тратят больше, с другой стороны - разницей в ценах между странами.

Недавно к нам приезжали бизнес-консультанты и были очень удивлены тем, что в Эстонии на одном рынке удается успешно работать магазинам с очень разным уровнем цен. Например, есть магазины, где килограмм бананов стоит 1,18-1,20 евро, и есть магазины, где за него просят 1,40 евро, при этом клиентов хватает на всех!

В Западной Европе конкуренция в плане цен гораздо жестче: стоимость товаров примерно равная, предоставляют гарантии лучшей цены и т.д. В Эстонии торгует каждый сам по себе - и все счастливы. Это особенность страны, но я думаю, что со временем это явление изживет себя.

Можно ли выделить какие-то любимые продукты питания, которые у нас покупают охотнее, чем в соседнем государстве? Например, можно ли утверждать, что эстонцы особые любители бананов?

Я бы не сказал, что есть очень серьезные отличия в пристрастиях, жители трех стран покупают примерно те же продукты. Бананы – это самый популярный товар во всех странах, например, в Эстонии в день мы продаем 13 тонн этого заморского фрукта.

Какая-то своя специфика все-таки имеется, и мы узнаем своих местных клиентов все лучше. Например, эстонцы покупают в первую очередь товары высокого качества. Поскольку зарплаты эстоноземельцев несколько выше, то это способствует выбору в пользу более полезных для здоровья продуктов. Эстонцы много двигаются, бегают, занимаются ходьбой, – это их отличие. В Литве люди не занимаются спортом так много, как в Таллинне, по крайней мере. Это находит отражение и в торговле.

Вторая особенность Эстонии в том, что здешним жителям не сильно нравится общаться с обслуживающим персоналом, например, при покупке еды в кулинарном отделе. Поэтому в магазинах Maxima формата Х, где продается еда на развес, мы отказываемся от кулинарных прилавков.

Эстонцы предпочитают брать товар уже упакованным – быстро взял салат с напитком и пошел. В восьми наших магазинах мы опробовали в качестве пилотного проекта концепцию Food To Go и осенью откроем витрины с концепцией самообслуживания во всех магазинах формата Х. На самом деле это очень распространенный подход в Западной Европе. Обязательно будем предлагать упакованные обеды, салаты, напитки, которые можно легко захватить с собой.

В Эстонии вы все больше отдаете предпочтение товару местных производителей. Это ваша продолжительная стратегия и обусловлено ли это давлением рынка?

В нашем ассортименте всегда было много местных товаров. Поскольку на квадратный метр у нас приходится больше всего товаров, то мы не можем уместить абсолютный выбор местных производителей, но все основные группы товаров включают в себя продукты эстонского производства и всегда включали, просто теперь мы стали об этом говорить.

Если местные производители предлагают ползующиеся спросом товары, то они должны быть доступны и у нас. Теперь, когда у нас есть больше крупных магазинов, мы стали внимательнее присматриваться к маленьким производителям. Например, свежая или копченая мясная продукция с местных хуторов представлена в наших крупнейших магазинах. Я также заметил, что в Эстонии очень популярны лимонады малых местных производителей, например, со вкусом рабарбара. Мне он тоже нравится, и я просил добавить его в ассортимент крупных магазинов. Мы должны поддерживать продажи товаров местного производства - ведь люди с удовольствием покупают.

Мы всегда предлагали местные товары, но раньше мы ставили больший акцент на импортную продукцию. В то же время потребители предпочитают именно нас, потому что выбор товаров у нас отличается от остальных сетей, где ассортимент более-менее одинаковый. Наша логистика позволяет привозить лучшие товары со всей Европы, где у нас есть партнеры. Но раз уж мы работаем в Эстонии, то мы должны предлагать и товары местного производства.

Боитесь ли вы прихода на эстонский рынок Lidl?

Нет, мы не боимся. Мы уважаем Lidl, как и всех конкурентов. Я видел их приход на рынки Болгарии и Литвы: они умеют заходить на рынок и преподнести себя так, чтобы люди пришли посмотреть из любопытства. В течение какого-то времени они продают товары по крайне низким ценам, но со временем цены корректируются и местные сети вновь находят в себе силы и продолжают успешно соперничать с Lidl.

Вы занимаете с Lidl одну нишу, соревнуясь за самые низкие цены. Не боитесь ли вы, что конкуренция будет особенно жесткой именно между вами двоими?

Все думают, что это именно наша с Lidl борьба, так как мы предлагаем лучшие цены, однако в Литве и Болгарии было видно, что самому большому влиянию подверглись магазины с высокими ценами.

Даже сегодня в нашем магазине банан стоит 1,20, в какой-то другой сети 1,40. Кого приход Lidl коснётся больше всего, покажет время.

Может ли какая-то из сетей в Эстонии быть вынуждена уйти в рынка после появления Lidl?

Как было сказано ранее, в Эстонии слишком много торговых сетей, поэтому такая возможность есть. Необязательно кто-то должен будет совсем покинуть рынок, но могут произойти сокращения. У Maxima Eesti сильная позиция на рынке, мы очень конкурентоспособны, поэтому мы не исключаем, что будем объединяться с более маленькими сетями - делать им предложения и становиться больше.

Все сети зарабатывают в Эстонии прибыль, но нельзя исключать, что кто-то из активных участников рынка устал от местной работы и ищет новые направления.

Как дела с новыми магазинами? Ныне открываете их с меньшим оптимизмом?

Конкуренты открывают все новые магазины, и мы не можем просто стоять в стороне. Открытие новых магазинов больше не приносит такой прибыли, как ранее, а поэтому мы более сдержаны – мы не хотим содержать музеи, которые красивы и полны товаров, но что отсутствует, так это клиенты! Так что мы семь раз отмерим, прежде чем отрежем. В результате, мы открываем только успешные магазины.

Даже вы уже испытываете сложности с поиском работников, привозите их из Латвии и нанимаете на лето школьников. Что же будет, когда на рынке появится Lidl, откуда они будут брать рабочую силу?

Мы все ищем работников в одних местах и делаем все возможное, чтобы их находить. Сейчас мы готовимся к открытию новых магазинов, и в перспективе мы могли бы открыть еще три магазина, только если бы у нас были работники!

Мы привозим их из Ида-Вирумаа, конкуренты пошли по нашим стопам. Каждый день на работу в Таллинн ездит 150 человек из Ида-Вирумаа.

Теперь мы стали работать с молодежью. Этим летом мы начали очень успешный проект, когда в наших магазинах работает 300 школьников и в ближайшее время их количество вырастет до 500. Вчера я проехал все таллиннские магазины, чтобы проверить готовность к лету, и увидел много молодых людей, загружающих полки товарами.

Помимо того мы приглашаем на работу людей с ограниченными возможностями. У нас есть подходящие для них рабочие места.

Также мы привозим людей из Латвии и заинтересованы в работниках с Украины. Мы уже ведем переговоры с предприятиями, которые планируют приглашать оттуда работников.

Чего мне не хватает и на что надеюсь, так это какие-то решения правительства. Не все в Эстонии могут быть специалистами в сфере инфотехнологий. Я общаюсь с коллегами из сферы обслуживания (отели, кафе, рестораны и т.д.), и у всех одна проблема – не хватает работников. Это уже становится препятствием для развития бизнеса. Надеюсь, что правительство придет к тому, чтобы принимать какие-то решения, поскольку государство очень нуждается в свежей рабочей силе. В то же время необходимо, чтобы на рынке труда сохранялась и конкуренция.

Нужно было бы смягчить условия для приезжих из других стран, больше позволить призжать по краткосрочным контрактам и сделать условия более гибкими, например, разрешить трёх- или шестимесячные рабочие визы без дополнительных требований.

Это особенно злободневный вопрос для таких небольших государств, как Эстония, откуда на заработки за границу уехало 100 000 человек. В Латвии и Литве существует аналогичная проблема, хотя в Литве положение гораздо лучше. Однако и из Литвы многие направились на работу за рубеж.

Может ли борьба за рабочую силу привести к росту зарплат и в вашем секторе?

Мы повышали минимальную зарплату два года подряд. Бытует мнение, что если не найти людей, то нужно поднять зарплату и они придут. Но в экономике все не так просто: если мы поднимаем зарплату, то и конкуренты ее поднимают, в итоге мы получаем чуть боле высокий уровень зарплат с тем же количеством работников. Поэтому мы должны в первую очередь находить решения для повышения эффективности и качества, упрощать процессы, чтобы нуждаться в меньшем количестве рабочих рук.

Но ведь повышение зарплат привлекло бы работников из других секторов?

В экономике все взаимосвязано. Если повысить зарплату кассира, то на какое-то время это действительно может привлечь людей из других сфер. Сферы, откуда происходит отток рабочей силы, рано или поздно должны будут повысить зарплаты из-за нехватки людей - и вот снова нам нехватка кассиров.

Боюсь, что мы снова стоим на пороге высокой инфляции. С одной стороны поднимаем зарплаты, а с другой - повышаем налоги, в итоге мы будем иметь более высокие зарплаты, но люди не станут богаче, потому что и цены вырастут, а следовательно останется возможность покупать такое же количество товаров, как и прежде.

Из исследования Евростата следует, что в странах Балтии самый высокий уровень инфляции, поэтому ощутимое давление на зарплаты повышает не только их, но и цены на товары, однако не повышает производительности. Если бы мы могли привозить работников из-за границы, что снизило бы давление на размер зарплат, то смогли бы остановить инфляционный цикл. В итоге производители смогли бы инвестировать вместо зарплат в оборудование, повышая производительность, и тем самым догнать в конце концов страны Скандинавии.

Существует миф о том, что зарплаты в Maxima самые низкие в секторе. Это соответствует действительности?

Если бы мы платили самые низкие зарплаты, то проблема нехватки рабочей силы касалась бы только нас, ведь люди смогли бы спокойно уйти в другие сети и мы боролись бы с проблемой в одиночку. Мы предлагаем конкурентоспособную зарплату и пристально следим за ситуацией на рынке. Поэтому мы никак не можем плестись в самом хвосте средней зарплаты на рынке. Например, кассир-продавец в Харьюмаа получает на руки 500-710 евро.

Насколько сильно повлияла на вас разница акциза на алкоголь в Эстонии Латвии? Ощущаете ли вы по своим магазинам на юге страны, что люди предпочитают делать покупки в Латвии?

Мы ощущаем это не только в Южной Эстонии, но и по всей стране. Например, половина наших офисных работников посещала алкогольные магазины в Латвии.

Люди не меняют свои привычки так быстро. Если государство поднимает акциз на алкоголь за очень короткий временной промежуток и говорит людям не пить больше так много, то люди не поменяют свои питейные привычки так же быстро. Вместо этого они нашли более выгодные цены в Латвии и покупают свои напитки там.

В наших магазинах рядом с границей продажи алкоголя упали более чем на 50 процентов. Спад продаж мы наблюдаем по всей Эстонии, поэтому и планируем уменьшить размеры наших алкогольных отделов. Мы – продавцы, мы не хранители музеев, и если продажи не идут, а покупки совершаются в Латвии, то для нас нет большого смысла сохранять полки с алкоголем в том же объеме.

Но проблема не в приграничной торговле - это уже результат. В ситуации, когда цель - снизить потребления алкоголя, на самом деле потребление не уменьшилось и акцизные налоги идут мимо эстонской казны, так как люди просто покупают необходимое количество алкоголя в Латвии. Поэтому нужно найти альтернативные способы борьбы с употреблением алкоголя.

Второй метод борьбы государства с потреблением алкоголя – это требование ограждать алкогольный отдел непрозрачными стенами или скрывать его каким-либо другим образом. При этом рассчитывают на меньшее потребление. Я сомневаюсь в эффективности этих методов.

Еще одна проблема, которую я вижу в Эстонии, - это пьяные водители. За каждую неделю полиция ловит 20-30 пьяных водителей, а заехав на заправку за топливом, можно легко купить пиво, вино, водку... В политике государства отсутствует последовательность!

Maxima по-прежнему готова сотрудничать с государством, делиться своими знаниями о том, как уменьшить потребление алкоголя, но только более эффективными способами, занимаясь в первую очередь семьями, школами, молодежью, показывая им, что жизнь прекрасна и без алкоголя. Я верю, что государство найдёт более эффективные методы.

Литва тоже ужесточает законы, но строительства перегородок перед алкогольным отделом не требует. В Литве совершенно запрещена реклама алкоголя, уменьшили время продаж, особенно по воскресеньям. Мы ждем чего-то аналогичного от Эстонии.

Недавно Coop закрыл в Южной Эстонии три магазина, которые на протяжении уже долгого времени работали с убытком. Грозит ли подобная участь магазинам вашей сети?

Нет, все наши эстонские магазины работают прибыльно, и из-за налоговой политики мы ни одного магазина закрывать не станем. В то же время, мы уменьшим площадь для продажи алкоголя и используем освободившуюся для других товаров.

И, в завершение, что происходит в Виймси, где, по сути, на одном перекрестке располагаются Rimi, Selver, принадлежащий Comarket Delice и Maxima? Почему все открывают магазины именно там? И приносят ли они прибыль?

Это хорошая иллюстрация экономического цикла. Сначала все открыли магазины, а теперь на подходе время их закрывать. Вот увидите!

Какие магазины выживут в Виймси?

По моей оценке, останется 2 магазина – с ценами более низкого и более высокого уровня.

Какие именно?

Поживем – увидим.

 

Факты:

  • Оборот Maxima Eesti в 2016 году составил 445,2 миллионов евро, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Чистый убыток предприятия составил 11,7 миллионов евро ввиду того, что были переоценена недвижимость и перерасчитана амортизация.
  • Кассами самообслуживания в магазинах Maxima формата X пользуется, как минимум, четверть покупателей; в более крупных магазинах - половина.
  • Ежедневно магазины Maxima посещает примерно 170 000 человек.
  • Интернет-магазин становится все популярнее и постоянно растет, ежедневно выполняется в среднем 200 заказов. Все же годовой оборот магазина еще сопоставим только с магазином Maxima X.

Редактор: Екатерина Таклая

алкогольmaximaрабочая сила


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Maxima.Maxima.
Директор Maxima: правительство могло бы изменить политику в области алкоголя и рабочей силы
Боевики ИГИЛ.Боевики ИГИЛ.
Обвиняемому Россией в связях с исламскими террористами пожизненно запретили въезд в Эстонию
Трамвай доставили в Таллинн из Чехии транзитом через Палдиский порт.Трамвай доставили в Таллинн из Чехии транзитом через Палдиский порт.
ФОТО и ВИДЕО: первый отремонтированный в Чехии трамвай прибыл в Таллинн
Eesti Energia выходит на рынок Польши.Eesti Energia выходит на рынок Польши.
Eesti Energia будет продавать природный газ и электричество в Польше
Подведены первые итоги государственных экзаменов.Подведены первые итоги государственных экзаменов.
Почти 54% абитуриентов русских школ сдали госэкзамен по эстонскому на категорию В2
ШколаШкола

Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы 60/40

Таллиннское горсобрание одобрило законопроект пилотной программы, предполагающей более гибкое обучение предметам в гимназической ступени для трех таллиннских школ, передает "Актуальная камера".

Здание Европейского суда по правам человекаЗдание Европейского суда по правам человека
Оспаривающая отказ в преподавании на русском языке жалоба зарегистрирована в ЕСПЧ
Витрина со сладкими напитками в магазине.Витрина со сладкими напитками в магазине.
Предприниматели просят Кальюлайд не провозглашать закон о налоге на подслащенные напитки
Патрулировавшие вокзал военные оказались поблизости и открыли огонь.Патрулировавшие вокзал военные оказались поблизости и открыли огонь.
В Брюсселе застрелен предполагаемый смертник
ЭСТОНИЯ
Передача на Kanal 2.Передача на Kanal 2.
Kanal 2 и TV3 одновременно уходят из свободного доступа

Частные эстоноязычные телеканалы Kanal 2 и TV3 с 1 августа покидают зону свободного доступа - их программ лишатся десятки тысяч телезрителей, если они не захотят платить за возможность смотреть эти телеканалы.

Полиция задержала подозреваемого.Полиция задержала подозреваемого.
В Раквере пьяный мужчина поджог дверь соседям
По оценке экспертов в сфере строительства, конструкции здания ничего не угрожает.По оценке экспертов в сфере строительства, конструкции здания ничего не угрожает.
Пострадавший при пожаре в Пыхья-Таллинне мужчина скончался в больнице
Водителям придется запастить терпением.Водителям придется запастить терпением.
Из-за председательства Эстонии в ЕС на дорогах Таллинна будут перекрывать движение
Процедура гемодиазиза.Процедура гемодиазиза.
В Эстонии впервые провели процедуру гемодиализа собаке
Урмас Сомелар.Урмас Сомелар.
Главе RKAS грозит отставка из-за его шутки в адрес Майлис Репс
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Исследование: эстонские судьи не испытывают давления при принятии своих решений
ИДА-ВИРУМАА
Антс Кутти надеется, что нарвские соцдемы найдут себе более подходящее помещение.Антс Кутти надеется, что нарвские соцдемы найдут себе более подходящее помещение.
Социал-демократы закрыли свою контору в Нарве
Стены Ахтмеской библиотекиСтены Ахтмеской библиотеки
Уличные художники раскрасили в Кохтла-Ярве стены Ахтмеской библиотеки
Средневековый турнир в Нарвском замке.Средневековый турнир в Нарвском замке.
Тевтонцы из Петербурга приедут на ристалище в Нарву
На East Beach Fest в 2016 году было многолюдно.На East Beach Fest в 2016 году было многолюдно.
Власти Нарва-Йыэсуу не разрешили продлить работу музыкального фестиваля
Полиция зафиксировала ДТП во вторник ночью.Полиция зафиксировала ДТП во вторник ночью.
В ДТП в Вайвара по вине пьяного водителя пострадали трое молодых людей
Мнение / Интервью
Денис КоваленкоДенис Коваленко
Денис Коваленко: в моде - усталые локоны и припудренные прически

Известный таллиннский парикмахер Денис Коваленко рассказал в программе "Великолепная четверка" на "Радио 4" о модных тенденциях в женских прическах. Нынешний тренд — корни без объема, накрученные в середине длины пряди и распущенные концы. В моде и так называемые мокрые или припудренные прически. Популярные сухие шампуни он все же не советует использовать вместо мытья головы.

Канцлер права Юлле Мадизе.Канцлер права Юлле Мадизе.
Канцлер права: сделанное в рамках админреформы исключение для Локса создает опасный прецедент
Обновлено: 21:01 
Раймонд Кальюлайд.Раймонд Кальюлайд.
Кальюлайд: реформисты и соцдемы просчитались с кандидатами в мэры Таллинна
Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией
Обновлено: 21:01 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
В России вышла новая книга о группе "Ленинград"
Фотография предполагаемого мошенника.Фотография предполагаемого мошенника.
В Ида-Вирумаа мошенники проворачивают схему с якобы потерянным кошельком
Обновлено: 14:12 
Центристская партия - главный фаворит предстоящих муниципальных выборов.Центристская партия - главный фаворит предстоящих муниципальных выборов.
Исследование: Центристская партия выиграет выборы по всей стране
ЗА РУБЕЖОМ
Лесные пожары в Португалии.Лесные пожары в Португалии.
В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении пожара
Флаги России и США.Флаги России и США.
США ввели санкции в отношении 38 человек и компаний из России из-за ситуации на Украине
Иллюстративное фото.
Коалиция США в Сирии сбила беспилотник сирийской армии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
НАТО проследит за учениями России, Белоруссии и Китая близ литовской границы
Здание Европейского суда по правам человека
ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным
Самолет авиакомпании Qatar Airways
Лучшей авиакомпанией мира признана Qatar Airways
ЭКОНОМИКА
С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители.С ростом цен на молоко вынуждены мириться и рядовые потребители.
В мае закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 41%
Открытие HCL Technologies в Таллинне.Открытие HCL Technologies в Таллинне.
Офис индийского концерна HCL Technologies в Таллинне пустует
20.06
В мае в Эстонии выросло как производство, так и потребление электроэнергии
20.06
В мае грузооборот портов Эстонии вырос на 17%
20.06
Индекс промпроизводства в мае вырос на 4,2%
19.06
В понедельник Рийгикогу принял закон о налоге на подслащенные напитки
19.06
Налогообложение служебных автомобилей в Эстонии изменится с 1 января 2018 года
СПОРТ
Жозе МоуриньюЖозе Моуринью
Испанская прокуратура обвинила тренера МЮ Жозе Моуринью в уклонении от уплаты налогов
Пярнуский Приморский стадионПярнуский Приморский стадион
Столичная "Левадия" примет ирландский "Корк" в Пярну
Таллиннец Николай Новоселов получит премию.
Николай Новоселов получит от Таллинна 1800 евро
Юрген Зопп.
Юрген Зопп не смог завершить матч на турнире во Франции
Анетт КонтавейтАнетт Контавейт
Анетт Контавейт снялась с турнира на Мальорке
По оценкам букмекеров, сборная Мексики одержит убедительную победу.По оценкам букмекеров, сборная Мексики одержит убедительную победу.
LIVE на RUS.ERR.EE: Мексика сыграет против Новой Зеландии на Кубке конфедераций
Сборная Португалии выйдет на матч против России в статусе фаворита.Сборная Португалии выйдет на матч против России в статусе фаворита.
LIVE на RUS.ERR.EE: Россия встречается с Португалией на Кубке конфедераций
КУЛЬТУРА
Тапаская железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии.Тапаская железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии.
Железнодорожный вокзал в Тапа признан памятником культуры
11-й Молодежный праздник песни и танца.11-й Молодежный праздник песни и танца.
30 июня в Таллинне начнется Молодежный праздник песни и танца
Кадр из фильма Кадр из фильма
Фильм Дмитрия Федоткина "Цель" о нарвских паралимпийцах победил в конкурсе короткометражек
Нарвская художественная галерея.Нарвская художественная галерея.
В Нарве открывается выставка Объединения акварелистов Эстонии
Председательство Эстонии в ЕС
Юри Ратас.Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.
Эстония примет у Мальты председательство в Совете ЕС на парламентском уровне
В районе
Схема дорожного движения в Таллинне изменится в период председательства Эстонии в ЕС
РАЗНОЕ
Ремонт асфальтового покрытия. Иллюстративная фотография.Ремонт асфальтового покрытия. Иллюстративная фотография.
На следующей неделе в Таллинне начнется второй этап реконструкции улицы Вабаыхумуузеуми
Иллюстративный снимок.Иллюстративный снимок.
В среду в Кристийне пройдет праздник Ивановой ночи
ФОТО и ВИДЕО: в Музее Банка Эстонии отметили 25-летие кроны
Обновлено: 20.06
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Маарду на пешеходном переходе сбили женщину
Эстонские кроны. Иллюстративное фото.Эстонские кроны. Иллюстративное фото.
Эстонской кроне 20 июня исполнилось бы 25 лет
LIVE на ETV+ и RUS.ERR.EE
Радио 4

По сезону

Параплан, аэростат, парамотор. Интервью на высоте 500 метров.

Последние новости
13:38
Kanal 2 и TV3 одновременно уходят из свободного доступа
13:11
Социал-демократы закрыли свою контору в Нарве
12:35
ФОТО и ВИДЕО: первый отремонтированный в Чехии трамвай прибыл в Таллинн
12:25
Директор Maxima: правительство могло бы изменить политику в области алкоголя и рабочей силы
12:14
Совет по защите детей соберется на первое заседание
11:44
Eesti Energia будет продавать природный газ и электричество в Польше
11:38
Вопрос о дополнительных выходных парламент продолжит обсуждать осенью
11:31
В Раквере пьяный мужчина поджог дверь соседям
11:29
В среду ожидаются дожди и грозы, ветер по-прежнему сильный
11:26
Национальная библиотека продлевает срок чтения книг на дому
11:08
Обвиняемому Россией в связях с исламскими террористами пожизненно запретили въезд в Эстонию
09:58
Пострадавший при пожаре в Пыхья-Таллинне мужчина скончался в больнице
09:40
На следующей неделе в Таллинне начнется второй этап реконструкции улицы Вабаыхумуузеуми
08:50
Железнодорожный вокзал в Тапа признан памятником культуры
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
20.06
Власти Нарва-Йыэсуу не разрешили продлить работу музыкального фестиваля
20.06
Денис Коваленко: в моде - усталые локоны и припудренные прически
20.06
Полиция опознала занимавшегося самоудовлетворением в автобусе Таллинн - Локса мужчину Обновлено
20.06
Депутаты Рийгикогу против дополнительных выходных на государственные праздники
19.06
ВИДЕО: по улицам Нарвы ночью бегал медведь
20.06
Главе RKAS грозит отставка из-за его шутки в адрес Майлис Репс
20.06
Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы 60/40
20.06
В Ида-Вирумаа мошенники проворачивают схему с якобы потерянным кошельком Обновлено
20.06
В период председательства Эстонии в ЕС в аэропорт надо отправляться раньше
20.06
Актуальная камера 20.06.2017 (20:00)
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 20.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
12:14
Совет по защите детей соберется на первое заседание
11:38
Вопрос о дополнительных выходных парламент продолжит обсуждать осенью
11:29
В среду ожидаются дожди и грозы, ветер по-прежнему сильный
11:26
Национальная библиотека продлевает срок чтения книг на дому
20.06
В Таллинне зафиксированы случаи нападения собак на людей
19.06
Представители эстонских футбольных клубов прокомментировали результаты жеребьевки еврокубков
19.06
Раквере готовится к параду Победы
19.06
Со вторника можно оспаривать результаты госэкзаменов
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
В среду кратковременные дожди, возможна гроза
Эстония
Школа
Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы 60/40
Урмас Сомелар.
Главе RKAS грозит отставка из-за его шутки в адрес Майлис Репс
Эдгар Сависаар.
Эдгар Сависаар намекнул на свое участие в муниципальных выборах
Обновлено: 19.06
Магнолия.
Из-за переменчивой погоды в Таллиннском ботаническом саду пострадали магнолии
Ольга Михайлова.
В Пярну чествовали долгожительницу Ольгу Михайлову
Мобильная связь в шахте
В шахте "Эстония" провели мобильную связь
Обновлено: 16.06
За рубежом
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06