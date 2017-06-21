Вопрос о дополнительных выходных парламент продолжит обсуждать осенью ({{commentsTotal}})
Во вторник конституционная комиссия Рийгикогу обсудила возможность предоставления эстоноземельцам дополнительных оплачиваемых свободных дней, если государственные праздники приходятся на выходные. Мнения политиков из разных партий по этому поводу разделились и соответствующее предложение было отклонено. По словам депутата парламентской фракции центристов Андрея Новикова, коалиция также намерена обсудить этот вопрос.