В Раквере пьяный мужчина поджог дверь соседям

Накануне в Раквере нетрезвый мужчина поджог дверь своему соседу. К счастью, возгорание быстро удалось ликвидировать.

Об этом в среду, 21 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что инцидент случился в одном из жилых домов на улице Аркна.

Несмотря на то, что серьезного пожара удалось избежать, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина поставил под угрозу жизни и здоровье остальных жителей дома.

Подозреваемый в преступлении задержан полицией.