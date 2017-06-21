В Раквере пьяный мужчина поджог дверь соседям ({{commentsTotal}})
Накануне в Раквере нетрезвый мужчина поджог дверь своему соседу. К счастью, возгорание быстро удалось ликвидировать.
Об этом в среду, 21 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что инцидент случился в одном из жилых домов на улице Аркна.
Несмотря на то, что серьезного пожара удалось избежать, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина поставил под угрозу жизни и здоровье остальных жителей дома.
Подозреваемый в преступлении задержан полицией.
Редактор: Сергей Михайлов