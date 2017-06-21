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В Раквере пьяный мужчина поджог дверь соседям ({{commentsTotal}})

Полиция задержала подозреваемого.
Полиция задержала подозреваемого. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония
Марек Куул

Накануне в Раквере нетрезвый мужчина поджог дверь своему соседу. К счастью, возгорание быстро удалось ликвидировать.

Об этом в среду, 21 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что инцидент случился в одном из жилых домов на улице Аркна.

Несмотря на то, что серьезного пожара удалось избежать, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 46-летний мужчина поставил под угрозу жизни и здоровье остальных жителей дома.

Подозреваемый в преступлении задержан полицией.

Редактор: Сергей Михайлов

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