В среду ожидаются дожди и грозы, ветер по-прежнему сильный ({{commentsTotal}})
Говорит синоптик Валентина Юдакова.
Говорит синоптик Валентина Юдакова.
Таллинн дал добро трем таллиннским школам на отказ от системы 60/40
Таллиннское горсобрание одобрило законопроект пилотной программы, предполагающей более гибкое обучение предметам в гимназической ступени для трех таллиннских школ, передает "Актуальная камера".
Накануне в Раквере нетрезвый мужчина поджог дверь своему соседу. К счастью, возгорание быстро удалось ликвидировать.
Известный таллиннский парикмахер Денис Коваленко рассказал в программе "Великолепная четверка" на "Радио 4" о модных тенденциях в женских прическах. Нынешний тренд — корни без объема, накрученные в середине длины пряди и распущенные концы. В моде и так называемые мокрые или припудренные прически. Популярные сухие шампуни он все же не советует использовать вместо мытья головы.