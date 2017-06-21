Eesti Energia будет продавать природный газ и электричество в Польше

Предприятие сосредоточится на обслуживании фирм малых и средних размеров, а также на обслуживании более крупных промышленных клиентов, сообщила в среду, 21 июня, пресс-служба Eesti Energia.

По словам руководителя по продаже энергии коцерна Карлы Агана, начало коммерческой деятельности в Польше является частью стратегической цели Eesti Energia, предусматривающей рост от продавца электричества в странах Балтии до продавца энергии и поставщика энергетических услуг в регионе Балтийского моря.

"На сегодняшний день мы более десяти лет успешно действуем в Латвии и Литве, мы обеспечили себе значимую позицию на рынке энергии стран Балтии. Опираясь на полученный опыт, мы уверены в том, что достигнем успеха и в Польше", – сказал Аган.

Enefit продает клиентам в Польше электричество и природный газ, которые закупаются на энергетических биржах. Кроме продажи энергии, предлагаются консультации по теме энергии и дополнительные услуги.

Годовой объем рынка электричества Польши составляет свыше 161 ТВтч (тераватт-часов), что в шесть раз больше размера общего рынка электричества стран Балтии, который в прошлом году составил 25 ТВтч (в Эстонии 8, в Латвии 7 и в Литве 10 ТВтч). Годовой объем польского рынка газа превышает 166 ТВтч, что в четыре раза больше общего размера газового рынка стран Балтии, который составил в прошлом году 41 ТВтч (в Эстонии 5, в Латвии 14 и в Литве 22 ТВтч).