ФОТО и ВИДЕО: первый отремонтированный в Чехии трамвай прибыл в Таллинн

В ночь на среду в Таллинн прибыл первый отремонтированный в Чехии трамвай KT-6. Всего столичная муниципальная фирма Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) заказала у чехов ремонт 12 трамваев марки KT-6 и 24 трамваев марки KT-4.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, напомнив, что победителем тендера на работы по капитальному ремонту и обновлению трамваев стали чешские предприятия Cegelec и Ekova Electric, представившие совместное предложение.

Лично ездивший в Чехию следить за ходом работ директор службы движения трамваев TLT Андрес Вяян сказал, что качество обновленного транспорта превышает все ожидания.

"Речь не идет о каком-то косметическом ремонте. Вместо этого чехи провели основательную модернизацию трамваев. По сути на старом корпусе строят совершенно новый, современный трамвай", - рассказал Вяян.

По условиям договора, трамваи ждет обновление корпусов, установка современной электрической системы и внедрение новой системы управления. Помимо этого по-современному будут обставлены и пассажирские салоны.

Планируемый срок использования обновленных трамваев - 15 лет.

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