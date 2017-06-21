Kanal 2 и TV3 одновременно уходят из свободного доступа

Частные эстоноязычные телеканалы Kanal 2 и TV3 с 1 августа покидают зону свободного доступа - их программ лишатся десятки тысяч телезрителей, если они не захотят платить за возможность смотреть эти телеканалы.

По решению AS Eesti Meedia программа телеканала Kanal 2 с 1 августа уходит из свободного доступа - изменения касаются лишь клиентов, получающих изображение в бесплатном эфире, а для тех, кто получает программы через операторские фирмы, ничего не изменится.

Kanal 2 и в дальнейшем будет функционировать через имеющую самое широкое распространение в Эстонии сеть MUX1, а клиенты, которые получали раньше изображение в бесплатном эфире могут присоединиться к возможности получать услуги Starman, ZuumTV, Viasat или Telia, или же выбрать подходящего им кабельного оператора.

По словам председателя правления Eesti Meedia Свена Нуутманна, телерынок Эстонии требует структурных изменений, а цены на телерекламу должны начать расти. "Нынешняя ситуация, когда благодаря медиаагентствам цены на телерекламу немыслимо низкие, более не дееспособна, - подчеркнул Нуутманн. - Единственная возможность сохранить программы собственного производства - это оптимизировать работу канала."

Как сообщил директор программ Eesti Meedia Ханно Томберг, все, кто сейчас имеет возможность смотреть программы канала Kanal 2, будут смотреть их и в дальнейшем, если выберут для себя подходящую фирму-оператора. "Мы по-прежнему в наличии в основных пакетах всех операторов, а в будущем сможем предлагать изображение лучшего качества HD, которое сейчас доступно только платным клиентам”, - сказал Томберг.

"Самый популярный в Эстонии телеканал Kanal 2 уже в начале сентября начнет новый осенний сезон, предлагая много новых передач, лучшие развлекательные программы, прежние хиты и новые серии популярных сериалов", - отметил Томберг.

"Кроме того, зрителей телеканалов Kanal 2 и Kanal 12 в феврале будущего года ждут трансляции игр зимней олимпиады из Пхёнчхана, и мы хотим обеспечить возможность всем посмотреть эти спортивные состязания”, - сказал Томберг.

Ранее из свободного эфира ушло другое подразделение компании Eesti Meedia - телеканал Kanal 11, аудитория которого после этого постоянно росла.

По различным данным, телекартинку только из свободного эфира без какой-либо оплаты смотрят 10-12 процентов телезрителей Эстонии. Большая часть населения страны — почти 90% — покупают услугу для просмотра телепрограмм у фирм-операторов Telia, Starman, STV или Viasat, этих телезрителей перемены на Kanal 2 не коснутся.

Руководитель TV3 Прийт Лело сообщил Delfi, что и они планируют уйти из свободного доступа с 1 августа.

"Мы понимаем решение Kanal 2. Нынешние течения в экономике сильно влияют на коммерческие каналы. Расходы на производство программ постоянно растут и на чем-то приходится экономить", - говорит Лейто.

"Мы тоже в феврале предупредили Levira, что хотим уйти из открытого доступа. Это произойдет 1 августа, но хочу подчеркнуть, что для 90% наших клиентов ничего не изменится", - добавил он.

По разным данным, бесплатное эфирное телевидение (через антенну) в Эстонии смотрят лишь 10-12% телезрителей. Основная часть людей приобретают услугу у кабельных операторов Telia, Starman, STV или Viasat, и их предстоящее нововведение не коснется.