В США и Европу пришла аномальная жара

Температура воздуха продолжает повышаться в Испании, Франции, Бельгии и Австрии. Самая сложная ситуация в Португалии и на западе США, где термометры показывают плюс 40.

В некоторых странах температура превышает сейчас среднюю июньскую норму на 15 градусов, передали новости ETV.

Например, в Париже сегодня 36 градусов и туристы освежаются в фонтанах.

В Великобритании метеослужба советует не выходить из дома в промежутке межу 11 и 15 часами и напоминает о необходимости постоянно пить.

Пожары в Португалии продолжают бушевать

Из-за жары никак не удается локализовать бушующие в центральной части Португалии лесные пожары. И это несмотря на помощь испанских спасателей.

Всего в тушении пожаров в центральной Португалии заняты 17 самолетов, 4 вертолета, более 400 транспортных средств. Погасить очаги возгорания пытаются свыше 2 000 человек, в том числе и контингент, выделенный соседней Испанией, сообщают Европейские сайты погоды и Euronews.

На сегодня огонь унес жизни 64 человек, десятки арены. Пожар в Педроган-Гранди начался 17 июня – из-за ударившей в дерево молнии.

Экстремальная жара в США привела к отмене рейсов

Температурные рекорды обновлены в ряде мест на западе США, что привело к отмене почти 60 рейсов в аэропорту города Финикс (штат Аризона), перадет ТАСС.

Авиаперевозчик объяснил свое решение техническими особенностями пассажирских самолетов. "Для Airbus допустимо функционировать при температуре [на земле] не выше 52,8 градуса, для Boeing - не выше 52,2 градуса, для Bombardier - не выше 47,8 градуса", - говорится в предупреждении компании.

Столбики термометров в Финиксе достигли отметки 48 градусов.

Согласно данным Национальной метеорологической службы США, близкие к рекордным отметкам температуры отмечены в минувшие выходные в таких городах штата Калифорния, как Сакраменто (41,1 градуса), Сан-Хосе (39,4) и Сан-Франциско (31,1).

Власти опубликовали предупреждения для населения большей части Калифорнии, южной части штата Невада и юго- запада Аризоны. Жителям рекомендовано поменьше находиться на солнце, употреблять больше воды и воздерживаться от длительных физических упражнений.