Сирийские беженцы решили перебраться из Раквере в лагерь в Германии

Направленные в апреле в Раквере две семьи сирийских беженцев решили перебраться в лагерь для беженцев в Германии. В одной из этих семей четыре, в другой - пять человек.

Газета Virumaa Teataja пишет, что обе семьи несколько недель назад уехали в Германию, а мэр Раквере Михкель Юхками подтвердил, что выделенные семьям жилые помещения пусты, а купленные для них стиральные машины доставлены на хранение в горуправу.

Издание уточняет, что в Ляэне-Вирумаа осталась одна из распределенных по квотам в уезд семей беженцев. Эта семья из Ирака с тремя детьми живет в Кунда, но планирует перебраться в Таллинн, о своем желании они проинформировали опорное лицо.