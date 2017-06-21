Окружной суд не изменил приговор убийце Николая Таранкова

В среду, 21 июня, Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию адвоката Юрия Воробья, который судом первой инстанции был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, своим решением окружной суд не изменил приговор Пярнуского уездного суда от 28 апреля и оставил апелляционную жалобу адвоката обвиняемого без удовлетворения.

"Окружной суд счел, что приведенные в апелляции аргументы не дают оснований для отмены приговора, поскольку решение уездного суда было законным и обоснованным", - добавила Вилу.

На решение Таллиннского окружного суда в течение 30 дней можно представить кассационную жалобу.

Как писал rus.err.ee, 29 апреля Пярнуский уездный суд признал 36-летнего Воробья виновным в преднамеренном убийстве Николая Таранкова, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием и ночным прицелом для него.

Воробей был приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Государственный прокурор Вахур Вертре требовал приговорить Воробья к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Адвокат обвиняемого настаивал на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просил для своего клиента более мягкого приговора.

Согласно обвинению, 14 сентября 2016 года в ходе ссоры в деревне Саунья Ляэнеского уезда Юрий Воробей застрелил Николая Таранкова из пистолета.