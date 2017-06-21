В праздники в Таллинне будут работать две дежурные аптеки

В праздники в столице будут открыты две дежурные аптеки, оказывать первую помощь будет Таллинская стоматологическая поликлиника. Неотложную помощь круглосуточно будут оказывать Таллинские больницы, а семейные врачи принимать пациентов 23 июня не будут.

Стоматологи в поликлинике на Тоомпуйестеэ, 4В придут на помощь только в случае зубной боли или травмы 23 и 24 июня с 9 до 15 часов, а 25 июня, в воскресенье, - с 9 до 14 часов. С собой надо иметь удостоверяющий личность документ, передает Раэпресс.

Дежурные аптеки на Тынисмяги,5/Харидузе,6 и Викерлазе, 19 работают 23 и 24 июня круглосуточно, в другие дни там ведется ночное дежурство с 20 часов до 8 часов утра.