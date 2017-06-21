Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель F-16 одной из стран НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося на борту воздушного судна генерала армии.

Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Шойгу, следовавший в Калининград. Когда один из F-16 пошел на сближение, между ними своевременно появился российский Су-27 из эскорта, состоящего из истребителей морской авиации. Он качнулся, показав вооружение, передает агентство. После этого натовский истребитель ретировался, передает Лента.

В Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны. Запланированное на 21 июня мероприятие будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.

20 июня Fox News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что российский Су-27 пролетел в пяти футах (полутора метрах) от самолета-разведчика ВВС США. По информации телеканала, инцидент произошел 19 июня. При этом Су-27 во время сближения с RC-135 был оснащен вооружением.