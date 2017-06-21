Сергей Метлев возглавит список "Свободного гражданина Таллинна" в Мустамяэ

На предстоящих выборах в столичное городское собрание первым номером списка избирательного союза "Свободный гражданина Таллинна" станет Эрик Вест, в Мустамяэ союз поведет на выборы Сергей Метлев.

Вест, который в настоящее время работает заведующим отдела планирования и окружающей среды волостного собрания Виймси, возглавлял список избирательного союза "Свободный гражданина Таллинна" и на предыдущих местных выборах.

Тогда избирательный союз не сумел преодолеть 5-процентный порог, получив 8783 голоса или 4% от общего числа голосов. За Эрика Веста проголосовали 413 человек. В этот раз, как и четыре года назад, он будет баллотироваться в Пирита.

На данный момент также известно, что в Пыхья-Таллинне список избирательного союза возглавит Ыйе-Мари Аасмяэ, в Хааберсти - Яанус Оянгу, в Нымме - Юлле Митт.

Для советника парламентской фракции Свободной партии Сергея Метлева, который станет первым номером в Мустамяэ, нынешние местные выборы будут дебютными. Прежде он баллотировался только в Рийгикогу, получив 509 голосов.

Представители избирательного союза хотят, чтобы в руководство Таллинна были бы избраны профессионалы, а не политики, и чтобы в вопросах управления городом учитывалось мнение горожан.

"Свободный гражданина Таллинна" также заверяет, что не при каких условиях не войдет в коалицию с Центристской партии.

Местные выборы пройдут 15 октября.