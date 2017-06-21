Налоговики проводят инфокампанию против зарплат в конвертах

Налогово-таможенный департамент на этой неделе начал информационную кампанию с целью обратить внимание людей на опасности, связанные с выплатой зарплаты в конвертах.

Как передала BNS пресс-служба ведомства, получающий зарплату в конвертах человек остается без социальных гарантий — положенных ему по закону родительского пособия, если идет речь о семейных людях, и медицинского страхования.

По словам заместителя генерального директора департамента Риво Рейтманна, одним из мотивирующих факторов получать зарплату в конвертах остается представление о том, что так работнику больше достается на руки. "На определенное время так оно и есть, однако люди не учитывают, что зарплата в конвертах оставляет их без целого ряда важных социальных благ", - отметил Рейтманн.

Целый ряд государственных пособий зависит от величины зарплаты работника — в дополнение к родительской зарплате и медицинской страховке сюда относятся также страховые выплаты по безработице и пособие по безработице. В той же мере, какую составляет получаемая работником зарплата в конверте, сокращается и величина выплачиваемой ему государством компенсации, при этом ощутимо снижается уровень его благосостояния.

"Данные о своей зарплате каждый работник может проверить в электронной среде налогово-таможенного департамента, чтобы убедиться, что вся его зарплата декларирована", - рекомендовал Рейтманн.

Как выяснил в своем исследовании Институт конъюнктуры, в 2016 году зарплату в конвертах получал в Эстонии почти каждый 12-й работник, а каждый третий человек знал кого-либо из своего окружения, кто получает зарплату в конверте.