За мусор под Нарвой могут привлечь к ответственности его владельцев

В конце мая на окраине Нарвы в промпарке была обнаружена громадная незаконная свалка строительного и бытового мусора. Городская управа начала дело о проступке, есть первые результаты. Ответственность за мусор могут понести не только нелегальные перевозчики мусора, но и хозяева вещей, заплатившие нелегалам за их вывоз.

Объемы впечатляют. По оценкам специалистов более года здесь копился этот мусор, свозили его горожане, мелкие строительные фирмы, предприниматели, специализирующиеся на вывозе мусора.

Как сказал в эфире Нарвской студии Радио 4 главный специалист по охране порядка при городской управе Нарвы Дмитрий Дьяков, первые результаты расследования уже есть, однако до окончания расследования, их оглашать не будут.

"Тем не менее, можно сказать, что многие люди (чьи данные были установлены по документам, найденным на свалке - прим. ред.), передавали свой мусор нелегальным перевозчикам, то есть у них не было гарантии, что он попадет на легальную свалку, а не в лес. Более того, в одном случае за вывоз мусора заплатили 400 евро. Если сравнить с официальными расценками Нарвской сортировочной станции, то за эти деньги можно вывезти четыре тонны строительного мусора. Люди сильно переплачивают нелегальным мусорщикам", - сказал Дьяков.

Убирать незаконную свалку за свой счет будет Нарвский промпарк. Как сообщалось ранее, на очистку территории потребуется более 100 000 евро. Однако потраченные деньги промпарк может востребовать через суд с виновников, кого найдут в ходе следствия по делу о проступке. Более того, наказание может понести не только нелегальный перевозчик, но и владелец мусора, заказавший услугу у нелегала.

"Закон об отходах предусматривает ответственность за передачу отходов лицу, которое не имеет лицензии на их утилизацию. То есть люди, отдавшие свой мусор неизвестно кому, по сути являются соучастниками проступка. И их можно оштрафовать. Об этом необходимо помнить", - сказал Дьков, добавив, что проверить легальность перевозчика можно в интернете в инфосистеме Департамента окружающей среды (KLIS).