Таллинн получил авторские права на горхолл

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и архитекторы городского холла Райне Карп и Рийна Алтмяэ подписали 21 июня лицензионный договор, передающий городским властям авторские права на горхолл.

Договор предоставит городу лицензию на авторские права. Теперь, как сообщила член правления Таллинского горхолла Кайа Яппинен, надо первым делом объявить тендер на проект обновления. Скорее всего, это удастся в начале августа, а его результаты выяснятся в октябре, сообщает "Раэпресс".

Яппинен подчеркнула, что цена не будет в данном случае единственным критерием, важно будет также оценить предыдущие деяния возможных авторов проекта.

Согласно заключенному сегодня договору авторы проекта предоставляют городу исключительное право на изменение строения и его проекта, а также привлечение других авторов и выдачу сублицензии, в которой нуждается муниципальная фирма "Таллинский горхолл" для руководства работами.

Предполагается сделать горхолл международным конференц-центром на 2500 мест и создать там возможность проведения мирового уровня концертов и спектаклей в зрительном зале на 3500 мест.