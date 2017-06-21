Эрнитс о ситуации в Центристской партии: обстановка очень напряженная

По словам члена фракции центристов в Рийгикогу Пеэтера Эрнитса, обстановка в партии сейчас очень напряженная и ведутся переговоры о возможности создания избирательных союзов.

Новостной портал ERR спросил Эрнитса, рассматривает ли, по его данным, Центристская партия в качестве альтернативы формирование избирательных союзов.

"Да. Если вы читали заявления Оудекки Лооне, то, конечно. Об этом много говорилось. По моему мнению, ситуация серьезная, события развиваются быстро, переговоры за закрытыми дверями идут. Я надеюсь, что результат будет такой, который обеспечит стабильность политической системы”, - ответил Эрнитс.

"Скажем так — напряжение очень сильное и нужно быть осторожными", - добавил политик.

"Конечно, это сильно бьет по партии, это может также повлиять и на правительственную коалицию. Если это будет реализовано, то может повлиять и на результаты выборов в Таллинне. Я имею в виду, так называемые список Яны Тоом, список Урмаса Сыырумаа. Если это будет реализовано, то сильно смешает карты. В нынешнем виде это спекуляции, однако весьма серьезные спекуляции. И события развиваются очень быстро", - продолжил Эрнитс.

Он признал, что отношения между Яной Тоом и Юри Ратасом оказывают сильное влияние на всю партию. Тоом, по словам Эрнитса, обижена тем, что ее поставили в предвыборных списках в Пыхья-Таллинне.

"Проблема здесь в том, что Яна до сих пор является первым номером в Пыхья-Таллинне. И я хотел бы напомнить, что изначально один из конфликтов начался с обсуждения, кто будет первым номером в Ласнамяэ. Ласнамяэ - самый большой избирательный округ, он обеспечивает наибольшее количество голосов. Но Яна не стала первым номером в Ласнамяэ и, учитывая её достижения и способности, это был четкий негативный сигнал для нее. Еще ее очень сильно задело, что партия не утвердила ее кандидатом в мэры Таллинна. Утвердили Таави Ааса", - сказал Эрнитс и добавил, что Яна Тоом хотела бы стать мэром Таллинна.

Отвечая на вопрос, будет ли он сам баллотироваться на местных выборах, Эрнитс сказал, что будет, но пока не знает, по какому округу. "Я буду баллотироваться в любом случае", - сказал Эрнитс и подтвердил, что обязательно по партийным спискам.

Эрнитс, который является руководителем Тартуского отделения партии, занимается сейчас подготовкой местных выборов в Тартуском уезде.

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сказал ERR, что все, что касается создания избирательных союзов, является сплетнями.

"Если кто-то говорит сегодня об избирательных союзах, то я не хотел бы в это верить" - сказал Карилайд.

"Я надеюсь, что с того съезда в Пайде, когда Юри Ратас подавляющим большинством выиграл у Яны Тоом, прошло много времени и сейчас все радуются, что рейтинги правительства и Центристской партии высокие", - добавил он.

Вчера в интервью порталу rus.postimees.ee, предприниматель Урмас Сыырумаа заявил, что готов баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах в Таллинне. Бизнесмен планирует создать свой избирательный союз, и на данный момент к команде Сыырумаа дал согласие присоединиться экс-мэр Таллинна, предприниматель Юри Мыйз. Также Сыырумаа не исключил сотрудничества с Эдгаром Сависааром.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, бывший председатель Центристской партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, который на прошлой неделе предстал перед судом, не исключил своего участия в муниципальных выборах. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Недавно я порадовался тому, что комиссия из трех патологов и одного кардиолога признала меня достаточно здоровым. И это хорошо! Если я могу отправиться защищать себя в суд, то могу пойти и на местные выборы обновить свой мандат", - отметил Эдгар Сависаар.