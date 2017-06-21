Фон видеообращения старейшины Ласнамяэ к выпускникам школ напоминает цвета российского флага

Старейшина столичного района Ласнамяэ Мария Юферева обратилась в интернете с приветствием к выпускникам школ, и фон этого обращения напоминает развевающийся российский флаг.

В частности, белый цвет нижней части флага заменен на красный. Юферева сказала "Актуальной камере"на эстонском языке, что перед уходом в отпуск не успела посмотреть полную версию клипа и признала, что развивающийся на фоне обращения флаг действительно похож на российский триколор, передает новостной портал ERR.

Клип подготовил Олег Беседин, который был упомянут в ежегоднике Полиции безопасности в связи с враждебной деятельностью и с которым Ласнамяэская управа заключила договор на полгода.

"Следует признать, что этот флаг напоминает российский флаг, но, несомненно, не было никаких идей, чтобы использовать символику России. Это было чисто видение дизайнера и очень странное видение", - сказала Юферева.

"Действительно, я делаю приветственные обращения по поводу различных праздников и в этом случае я сделала то же самое. Это чисто случайно, что получилось такое дизайнерское решение. Я поговорю с этим дизайнером и не исключаю, что мы можем отказаться от его услуг", - добавила она.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас сказал, что у кого заказывать дизайн, решает сама управа Ласнамяэ. "Но, вероятно, в будущем надо больше уделять этому внимания", - добавил Аас.