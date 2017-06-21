Эстония и Литва не смогли договориться о синхронизации своих электросетей с Европой

Эстонии и Литве пока не удалось договориться о способе синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Европы. Меморандум о взаимопонимании, который намечалось подписать в четверг на заседании Совета ЕС, подписан не будет. Теперь это намечается сделать позже в этом году, сообщил в среду министр энергетики Литвы.

"Прежде всего, наша цель - не меморандум, а реализация проекта (...) На самом деле главная цель, к которой мы стремимся - начать формальную процедуру присоединения, это означает, что мы должны подать заявку о технических условиях. Политический меморандум также ориентирован на эту цель, так что на этой неделе этого быть не должно, это должно быть позже, но по сути работа, которая запланирована, подготовка к самой заявке, она проводится и будет проводиться", - сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас на пресс-конференции в среду, 21 июня.

По словам министра, подписать меморандум, возможно, удастся "на стыке осени и зимы". Как сказал Вайчюнас, не удалось договориться о том, сколько электроэнергетических смычек должно быть протянуто в Польшу.

Литва стоит на позиции, что достаточно одной нынешней смычки LitPol Link, между тем Эстония требует, чтобы была проложена вторая смычка, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности.

В этот же день, 21 июня, эстонская энергетическая госкомпания Eesti Energia сообщила, что ее дочернее предприятие Enefit получило от регулирующего энергетический рынок Польши ведомства разрешение на торговлю электричеством и природным газом.

По словам руководителя по продаже энергии коцерна Карлы Агана, начало коммерческой деятельности в Польше является частью стратегической цели Eesti Energia, предусматривающей рост от продавца электричества в странах Балтии до продавца энергии и поставщика энергетических услуг в регионе Балтийского моря.