Эстонские и финские ученые делают успехи в поисках лекарства против болезни Паркинсона

Учёные Эстонии и Финляндии после долгих лет исследований приблизилось к клинической проверке нового лекарства, которое будет применяться при лечении нейродегенеративных заболеваний, в том числе, например, болезни Паркинсона, передает "Актуальная камера".

Болезнь Паркинсона - хроническое заболевание, и сегодня нет лекарства, которое бы исцеляло человека от этого недуга. Заболевание характеризуется прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Однако, в скором времени может появиться средство, благодаря которому симптомы этой болезни можно будет купировать - над этим сейчас совместно работают учёные Института биотехнологий в Хельсинки и Таллиннского технического университета, причем, речь идет об открытии совершенно нового белка. Исследования пока проходят только на животных.

"Если эта болезнь у животного зашла так далеко, что 80% нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин, мертвы, то этот белок не только останавливает дегенерацию нейронов, но и стимулирует их образование. Эти нейроны заменяют собой старые и поэтому у животных симптомы Паркинсона значительно уменьшались и их состояние улучшалось", - рассказал доцент Института химии и биотехнологии ТТУ Урмас Арумяэ.

Уже этой осенью в Швеции начнутся первые клинические испытания на людях, в которых примут участие 18 пациентов. Однако, учёные ещё не нашли решения всех проблем.

"Проблема сейчас в том, что это белки. Лекарство - это белки. А они не проходят сквозь гематоинцефальный барьер, поэтому нужно вводить лекарство прямо в мозг, что является большой проблемой, так как людям это не очень комфортно и дёшево", - пояснила докторант ТТУ Валентина Божок.

В Эстонии болезнью Паркинсона страдают 2500 человек, всего в мире случаев этого заболевания 7 миллионов.