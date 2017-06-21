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Один из лучших теннисистов мира Борис Беккер объявлен банкротом ({{commentsTotal}})

Борис Беккер
Борис Беккер Автор: Antenne Düsseldorf/CreativeCommons
Спорт
Спорт

Выдающийся немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер объявлен банкротом. Слушания по его делу в Высоком суде Лондона продолжались всего полчаса.

Иск к 49-летнему Борису Беккеру, который сейчас работает тренером и спортивным комментатором, подал коммерческий банк Arbuthnot Latham из лондонского Сити.

На слушаниях стало известно, что бывший спортсмен взял у банка в долг "существенную сумму" (сколько именно - не уточняется) и не вернул ее в срок - к октябрю 2015 года.

Борис Беккер, входящий в Международный зал теннисной славы, в зале судебного заседания в Лондоне не появился, сообщает Би-Би-Си.

Адвокаты ответчика просили суд отложить рассмотрение дела на четыре недели. По их словам, отсрочка позволила бы их клиенту собрать средства в размере 6 млн евро за аренду недвижимости в Испании и расплатиться по долгам.

Представитель истца возражал: два месяца назад слушания уже откладывались, но никаких убедительных доказательств наличия у ответчика 6 млн евро так и не было представлено.

За время профессиональных выступлений на кортах Борис Беккер шесть раз становился победителем турниров Большого шлема.

В 1985 году в возрасте 17 лет он стал самым юным победителем Уимблдона, а на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевал золотую медаль.

Его личное состояние оценивалось примерно в 35 млн долларов.

Редактор: Артур Тооман

борис беккер


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