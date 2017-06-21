ERR в Брюсселе: убитый террорист жил в коммуне Моленбека

Террористом, пытавшимся во вторник вечером устроить взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе и убитым военным патрулем, оказался 36-летний местный марокканец.

Это был очередной теракт. Перед тем как террориста застрелил военный патруль, он кричал "Аллах Акбар". В результате взрыва больше никто не пострадал.

Находившийся в Брюсселе с деловой поездкой американец Даниэль Магид показал репортеру "Актуальной камеры" фотографию, которую он сделал вчера вечером, на Центральном вокзале, в нескольких метрах от взрыва и загоревшегося чемодана.

"Я услышал взрыв и почувствовал горячий воздух, повернулся и увидел огонь, достал свой фотоаппарат и сделал снимок, когда произошел второй взрыв. Потом я услышал звуки, похожие на выстрелы, люди бежали и кричали, я также побежал", - вспоминает он.

Прокуратура подтвердила, что чемодан взрывался дважды, первый взрыв был слабее, затем чемодан загорелся и прозвучал второй взрыв, на этот раз громче.

Помимо взрывчатых веществ в чемодане были гвозди и канистры с газом. На террористе не было пояса со взрывчаткой, как сообщалось ранее.

"После первого взрыва мужчина убежал с места происшествия, побежал по вокзалу, вниз по лестнице и обратно, пытался напасть на прибывших военнослужащих. Он бежал в их направлении, кричал "Аллах Акбар", после чего был нейтралтизован", - рассказазал пресс-секретарь бельгийской прокуратура Эрик ван дер Сипт.

Террористом оказался 36-летний марокканец, который проживал в получившем печальную известность районе Моленбек.

Прокуратура не сообщает его имя, но бельгийская пресса пишет, что это был Усама Зариу, который ранее был замечен в связи с наркотиками.