Выпускники школ все чаще сдают госэкзамены по французскому и русскому языку, как иностранному

Свыше половины абитуриентов русских школ сдали госэкзамен по эстонскому языку на категорию В2. В соответствии с правилами, выпускники сдают обязательные экзамены по эстонскому, иностранному языку и математике. Всего выпускные экзамены в этом году сдавали почти 9500 человек, передает "Актуальная камера".

Вот и закончилась горячая пора для вчерашних школьников. Сегодня были опубликованы результаты государственных экзаменов, которые сдавали абитуриенты по всей Эстонии. Выпускники гимназий должны были сдать экзамены по эстонскому языку или эстонскому в качестве второго языка, по иностранному языку и по математике.

"Результатом по эстонскому языку я очень доволен. Я не ожидал такого результата, а математику и английский, конечно, мог бы и получше сдать", - рассказал выпускник Линнамяэского русского лицея Дмитрий Фадин.

Эстонский язык в качестве неродного сдавали свыше 2000 русскоязычных школьников. Немногим более половины из них получили за этот экзамен свыше 60 баллов, то есть категорию В2. Директор подавшего ходатайство об отказе от системы обучения 60/40 Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа результатами своих подопечных доволен.

"Всегда нужно стремиться к лучшему. Я очень удовлетворен результатами государственного экзамена по эстонскому языку, потому что для нашего лицея это всегда является лакмусовой бумажкой. Мы превосходим даже те школы, у которых языковое погружение", - сказал директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа.

Среди общих тенденций среди местных школьников специалисты государственного экзаменационного центра Innove отмечают рост интереса к сдаче экзаменов по французскомe и русскому языку в качестве иностранного.

"Французский и русский языки, а также немецкий стали чаще выбирать в качестве госэкзамена. Это показывает, что английский язык перестал быть таким популярным, и это хорошая новость, что у нас такое разнообразие языков и что абитуриент владеет иностранным языком на категорию как минимум B1. Это и есть задача учебной программы", - пояснила член правления экзаменационного центра Innove Биргит Лао.

Весной этого года госэкзамены были проведены в Эстонии уже в 21-й раз, а по новым правилам - в четвертый.