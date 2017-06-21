Актуальная камера 21.06.2017 (20:00)

Температура воздуха продолжает повышаться в Испании, Франции, Бельгии и Австрии. Самая сложная ситуация в Португалии и на западе США, где термометры показывают плюс 40.
Учёные Эстонии и Финляндии после долгих лет исследований приблизилось к клинической проверке нового лекарства, которое будет применяться при лечении нейродегенеративных заболеваний, в том числе, например, болезни Паркинсона, передает "Актуальная камера".
Из-за нехватки рабочей силы и изменений потребительских привычек Maxima откажется от кулинарных прилавков в своих маленьких магазинах и уменьшит алкогольные отделы, так как продажи алкоголя падают. Правительству пора пересмотреть политику в трудовой сфере и алкогольную политику, считает генеральный директор Maxima Eesti, литовец, Вигинтас Шапокас, который занимает эту должность уже практически два года.
Особый взгляд
Налог на сладкие напитки, дефицитный бюджет, будущее Фонда интеграции и миграции, Rail Baltic.