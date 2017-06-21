В Эстонском национальном музее открывается выставка народного костюма

Крупнейшая выставка народного костюма в истории Эстонии открывается завтра в Эстонском национальном музее. На экспозиции представлено полторы сотни аутентичных комплектов одежды со всех концов Эстонии - от островов Кихну и Рухну до старообрядческого Причудья, передает "Актуальная камера".

В Национальном музее идут последние приготовления к открытию масштабной выставки народной одежды. Изначально её авторы планировали сосредоточиться исключительно на эстонских костюмах, но в итоге решили обогатить экспозицию и предметами одежды других населяющих Эстонию народов.

"Я подумала, что шведские поселения были в Эстонии на протяжении веков, и Вормси, Рухну и Пакри тоже нужно показать. Затем решили, что стоит продемонстрировать и одежду русских старообрядцев, а также полуверцев из прихода Ийзаку", - рассказала куратор выставки Реэт Пийри.

Выставка разделена на четыре части - по временам года: здесь можно встретить не только привычные по праздникам песни и танца летние платья и платки, но и тёплые кофты с зимними шапками.

"Одна из задач этой выставки - показать, что мы живём в северной стране и нам необходима и тёплая одежда. Здесь выставлены зимние шапки, тулупы, вязаные кофты, кафтаны и другие предметы тёплой одежды", - пояснила Пийри.

Сейчас на манекенах в выставочном зале видны лишь женские костюмы, но в ближайшее время здесь появится и мужская одежда - монтаж экспозиции идёт полным ходом. Как обещает куратор выставки, подиум в центральной части помещения будет подвижным, а в витринах вокруг него можно будет увидеть обычно скрытые под верхней одеждой элементы народных костюмов - рубахи и нижнее бельё