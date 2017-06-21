В четверг кратковременный дождь, возможна гроза

Синоптики обещают теплую, но облачную погоду с дождями и грозами, передает "Актуальная камера".

В некоторых регионах осадки ожидаются уже ночью. Подует северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 7 до 12, на островах местами до 14 градусов тепла.

Днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов выше ноля. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Северо-западный и западный ветер подует со скоростью от 5 до 11, на побережье разгонится до 14 м/с.