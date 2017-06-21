Главой управления ООН по борьбе с терроризмом стал Владимир Воронков

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Владимира Воронкова из России своим заместителем, который возглавит управление по борьбе с терроризмом. В состав этого управления перейдут 38 подразделений ООН.

В настоящее время Владимир Воронков является представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене.

Глава ООН отметил, что при Воронкове Постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись Управлением ООН по наркотикам и преступности, сообщает сайт ООН.

Владимир Воронков был членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и главой российской делегации на сессиях Комиссий по наркотикам, а также по предотвращению преступности и уголовному правосудию.

У Владимира Воронкова за плечами 30- летний дипломатический опыт.

Ранее Генеральный секретарь заявлял, что борьба с терроризмом и предотвращение воинствующего экстремизма относятся к важнейшим приоритетам ООН в ее усилиях по противостоянию угрозам мира и безопасности. Он надеется, что нынешняя реформа структуры контртеррористической системы ООН будет способствовать наращиванию усилий по предотвращению конфликтов, укреплению мира и развития.