Правительство в рамках админреформы утвердит создание 11 новых самоуправлений

Правительство в четверг на своем очередном заседании обсудит проект целого ряда постановлений, которыми будет утверждено создание в общей сложности 11 объединенных самоуправлений на уровне волостей.

Первым постановлением волости Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна объединяются в волость Алутагузе, волость будет находиться в Ида-Вируском уезде, ее население составит 5040 человек, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

Вторым постановлением волости Альбу, Амбла, Имавере, Ярва-Яани, Кареда, Коэру и Койги объединяются в волость под названием Ярваская волость. По состоянию на 1 января текущего года общая численность населения в ней составляла 9225 человек.

Третьим постановлением волости Алатскиви, Пейпсияэре, Пала и Вара, а также город Калласте объединятся в волость Пейпсияэре с населением 5776 человек. Волость будет находиться в Тартуском уезде.

Четвертым постановлением правительство объединит волости Аудру и Пайкузе, город Пярну и волость Тыстамаа в новое самоуправление под названием город Пярну. Численность население этой новой единицы самоуправления на 1 января текущего года составила 51 730 человек.

Пятым постановлением будут объединены волости Эммасте, Хийу, Кяйна и Пюхалеппа в волость Хийумаа на острове Хийумаа. Общая численность населения в начале года в новом самоуправлении составляла 9550 человек.

Шестое постановление объединит волости Юуру, Кайю, Райккюла и Рапла в новую волость под названием волость Рапла с общей численностью населения в 13 480 человек.

Седьмое постановление утвердит создание волости Камбья, в которую вошли волости Камбья и Юленурме с населением в 10 035 человек.

Восьмое постановление объединит волости волости Люганузе и Сонда с городом Кивиыли, в результате образуется волость Люганузе, численность населения новой единицы самоуправления 9155 человек.

Девятым постановлением волости Лаэва, Пийриссааре, Табивере и Тарту объединятся в Тартускую волость. На 1 января численность населения этой новой волости составляла 10 397 человек.

В соответствии с десятым постановлением волости Ласва, Орава, Сымерпалу, Вастселийна и Выру образуют новую волость — Выру. Численность ее населения составила в начале года 10 990 человек.

Одиннадцатое постановление сводит вместе волости Ракке и Вяйке-Маарья в волость Вяйке-Маарья с населением 6112 человек.