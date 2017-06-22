Боевики ИГ взорвали историческую мечеть Мосула

Иракские военные заявили, что боевики "Исламского государства" взорвали историческую мечеть ан-Нури в осажденном Мосуле, битва за который продолжается уже девять месяцев.

Согласно сообщению, взорвана сама мечеть вместе с минаретом, передает в четверг Би-би-си.

Именно в этой мечети три года назад лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат".

В свою очередь, представители ИГ заявили через свое информационное агентство Амак, что комплекс мечети ан-Нури разрушила авиация США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что взрыв мечети стал "официальным признанием поражения" ИГ.

Фото с воздуха показывают, насколько сильные повреждения получил комплекс:

Вид с воздуха на разрушенную мечеть Мосула. Автор: Reuters/Scanpix

Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем джихалистов, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев.

По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов. Перед новой фазой наступления жителям советовали по возможности покинуть город.

За последние две недели, по подсчетам ООН, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы "Исламского государства".

Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц. Боевики "Исламского государства" удерживают город с лета 2014 года.