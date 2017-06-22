Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула

Иракские военные заявили, что боевики "Исламского государства" взорвали историческую мечеть ан-Нури в осажденном Мосуле, битва за который продолжается уже девять месяцев.

Согласно сообщению, взорвана сама мечеть вместе с минаретом, передает в четверг Би-би-си.

Именно в этой мечети три года назад лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат".

В свою очередь, представители ИГ заявили через свое информационное агентство Амак, что комплекс мечети ан-Нури разрушила авиация США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что взрыв мечети стал "официальным признанием поражения" ИГ.

Фото с воздуха показывают, насколько сильные повреждения получил комплекс.