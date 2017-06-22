В волости Виймси пьяный водитель без прав устроил ДТП

Накануне вечером в волости Виймси пьяный мужчина, не имеющий водительских прав, устроил ДТП. В результате аварии он сам и пострадал.

Об этом в четверг, 22 июня, сообщила полиция, отметив, что инцидент случился в деревне Кельнасе в 19:27.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина на повороте не справился с управлением автомашины Nissan Kingcab. Транспортное средство выехало с проезжей части и врезалось в дерево.

Пострадавшего водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Всего за минувшие сутки полиция задержала на дорогах страны 14 водителей автотранспортных средств в нетрезвом состоянии.