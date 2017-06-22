В первом квартале жилье в Эстонии подорожало на 7,7%

В первом квартале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс цен на жилье вырос в Эстонии на 7,7%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила в четверг, 22 июня, пресс-служба ведомства, по сравнению с последним кварталом прошлого года цены снизились на 0,1%, при этом квартиры подорожали на 0,7%, а стоимость домов снизилась на 2,1%.

В первом квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цены на квартиры повысились на 6,9%, а дома стали дороже на 9,9%.

В прилегающих к столице регионах, Тарту и Пярну квартиры подорожали на 4,9%. В самом Таллинне цены на квартиры в первом квартале выросли более заметно - на 7,9%.

По всей остальной Эстонии рост цен на квартиры составил в первом квартале 5,6%.