Волость Коэру будет судиться с правительством из-за административной реформы

В случае добровольного объединения волостей Коэру (Ярваский уезд) и Ракке (Ляэне-Вируский уезд) могла бы образоваться волость Пийбе с населением в 3700 человек и бюджетом в почти шесть миллионов евро, что даже больше, чем в случае принудительного объединения, предлагаемого правительством, сообщает Postimees со ссылкой на пресс-релиз волостного собрания Коэру.

"Похоже, правительство не улавливает главной сути административной реформы. Мы не можем согласиться с позицией правительства, особенно если учесть результаты проведенных в волостях Коеэру и Ракке опросов", - пояснил председатель волостного собрания Коэру Кюльвар Манд, а также добавил, что правды волость планирует добиваться в суде.

Согласно плану правительства, волость Коэру вместе с еще 6 самоуправлениями войдет в состав новой Ярваской волости.