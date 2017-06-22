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LIVE: сборная Австралии сравняла счет в матче с Камеруном - 1:1 ({{commentsTotal}})

Замбо-Ангисса перебрасывает мяч через австралийского вратаря и забивает гол.
Замбо-Ангисса перебрасывает мяч через австралийского вратаря и забивает гол. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт
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В четверг, 22 июня, в матче группового этапа Кубка конфедераций сборная Камеруна в дополнительную минуту первого тайма забила гол в ворота национальной команды Австралии. На перерыв команды ушли со счетом 1:0.

Во втором тайме Марк Миллиган на 60-й минуте с пенальти забил ответный гол в ворота сборной Камеруна

Матч, который проходит на стадионе "Санкт-Петербург", комментируют спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев.

Гол в ворота сборной Австралии забил защитник камерунской команды Замбо-Ангисса.

NB! Просмотр матча доступен только на территории Эстонии:

В первом туре сборная Австралии дала бой, но проиграла Германии - 2:3, а Камерун признал превосходство Чили - 0:2.

Фаворитом сегодняшней встречи букмекеры считают чемпионов Африки.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре:

 

кубок конфедерацийкамерун-австралия


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