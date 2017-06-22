Юри Луйк призывает Центристскую партию разорвать договор с "Единой Россией"

Министр обороны Юри Луйк, вошедший в правительство по протекции IRL, призывает Центристскую партию разорвать договор о сотрудничестве с правящей в России партией "Единая Россия", которую возглавляет премьер РФ Дмитрий Медведев.

Об этом Луйк заявил в интервью Postimees, опубликованном в четверг, 22 июня.

"Это было бы самым простым решением", - подчеркнул член правительства центриста Юри Ратаса.

В то же время Юри Луйк признал, что после того, как новым председателем Центристской партии стал Юри Ратас, эта политическая сила заметно изменилась.

По его словам, если посмотреть на нынешнюю деятельность Ратаса, например, в международных отношениях - на его встречи с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркой, то видно, что лидер центристов ориентирован на западные ценности.

Договор о сотрудничестве с "Единой Россией" Центристская партия заключила в 2004 году. В последнее время в Эстонии регулярно возникают разговоры о необходимости расторжения этого соглашения. Внутри Центристской партии на этот счет единого мнения нет.