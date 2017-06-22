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Точку в споре между Центристской партией и фотографом поставит Госсуд ({{commentsTotal}})

Центристы надеются на Государственный суд.
Центристы надеются на Государственный суд. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Государственный суд принял к рассмотрению кассационные жалобы участников спора между фотографом Джилл Гринберг и Центристской партии. Фотограф хочет отсудить у политической силы 57 500 евро, партия требует отклонить ее иск.

Накануне Госсуд принял к рассмотрению кассацию Центристской партияи и MTÜ Vaba Ajakirjandus на решение Таллиннского окружного суда, согласно которому в связи с нарушением авторских прав они должны выплатить фотографу Джилл Гринберг в общей сложности 12 600 евро.

Представила свою кассационную жалобу и сама Гринберг. Ее жалоба также была принята к рассмотрению.

Напомним, 17 февраля Таллиннский окружной суд счел, что в части авторских прав решение уездного суда было законным и обоснованным.

Харьюский уездный суд в марте 2016 года частично удовлетворил иск фотографа Джилл Гринберг к Центристской партии и издающему газету Kesknädal объединению Vaba Ajakirjandus по компенсации ущерба в связи с нарушением авторских прав.

Суд постановил, что Центристская партия в связи с нарушением авторских прав должна выплатить фотографу 2800 евро, а MTÜ Vaba Ajakirjandus - 9800 евро.

Суд согласился с истцом в том, что Центристская партия и Vaba Ajakirjandus нарушили авторские имущественные и неимущественные права, опубликовав снимки без разрешения автора. Суд не согласился с требованием истца о том, что ответчики должны компенсировать ущерб в многократном объеме.

Иск касался использования сделанной Гринберг фотографии в опубликованной в 2011 году газетой Kesknädal рекламе, призывавшей людей выделить тратящиеся на хутор Эрма деньги на детские сады.

Гринберг создала серию фотографий плачущих детей, которая экспонировалась во многих странах мира, в 2006 году. Газета Kesknädal использовала одну из этих фотографий в своей рекламе, но, по словам Гринберг, она не давала на это разрешения. "Я бы никогда не разрешила этой группе использовать мое искусство в качестве пропаганды, - сказала Гринберг. - Более того, я больше никогда не буду давать разрешение на использование этих фотографий, я не получила на это разрешения от родителей сфотографированных детей".

Гринберг требовала за использование фотографии 57 500 евро.

Редактор: Сергей Михайлов

центристыгоссудавторские правагринберг


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