Водитель Chrysler погиб в ДТП в Йыгевамаа

Утром в четверг, 22 июня, в результате ДТП в Йыгеваском уезде погиб 47-летний мужчина.

Как сообщает полиция, информация об аварии в деревне Алавере поступила на пульт дежурного Центра тревоги в 5:10 утра.

На шестом километре дороги Лауйузе-Куремаа автомобиль Chrysler по неизвестным причинам съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Находившийся за рулем машины 47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. В салоне транспортного средства он был один.

Все обстоятельства ДТП установит следствие. На данный момент известно, что дорожное покрытие в месте аварии было хорошим, а шины автомобиля соответствовали требованиям. Максимально допустимая скорость в районе ДТП составляла 50 км/час.