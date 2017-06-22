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LIVE в 20:50 - сборная Германии встречается с Чили на Кубке конфедераций ({{commentsTotal}})

Болельщики сборной Чили одни из самых активных на турнире.
Болельщики сборной Чили одни из самых активных на турнире. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

В четверг, 22 июня, в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций встретятся лидеры квартета В - сборные Германии и Чили. В прямом эфире встречу покажет телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в реальном времени можно будет и на портале rus.err.ee. 

Прямая трансляция со стадиона "Казань Арена" начнется в 20:50. Комментируют матч спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев.

Оба сегодняшних соперника относятся к фаворитом всего турнира и добились побед в первом туре. Германия взяла верх над Австралией - 3:2, а чилийцы в конце матча дожали камерунцев - 2:0.

Шансы команд в очном противостоянии букмекеры оценивают как равные. При этом сборная Германии приехала в Россию не в оптимальном составе.

NB! Просмотр матча доступен только на территории Эстонии.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре:

 

Редактор: Сергей Михайлов

кубок конфедерацийгермания - чили


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