В четверг, 22 июня, в Казани в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций лидеры квартета В - сборные Германии и Чили - сыграли вничью со счетом 1:1.

Уже на шестой минуте чилийцы открыли счет - цель поразил Алексис Санчес, который с 38 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной, обогнав легендарного Марсело Саласа.

Алексис Санчес???????? вошел в историю: стал лучшим бомбардиром сборной Чили и забил 400-й гол в истории КК!#GERCHI

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На 20-й минуте подопечные Хуана Антонио Пицци могли удвоить преимущество, однако мощнейший дальний удар Эдуардо Варгаса пришелся в перекладину.

На 41-й минуте Ларс Штиндль восстановил равновесие, замкнув прострел Йонаса Хектора. Для полузащитника сборной Германии этот гол стал уже вторым на турнире в России.

Больше голов болельщики не увидели. Команды после двух туров набрали по четыре очка и сохраняют хорошие шансы на выход в полуфинал.

Ранее сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счетом 1:1. У этих команд по одному баллу, и они не потеряли надежды на продолжение борьбы.

В воскресенье, 25 июня, пройдут заключительные поединки в группе В. Германия сыграет с Камеруном, а Чили - с Австралией.

На телеканале ETV+ комментировали матч спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев.

NB! Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: