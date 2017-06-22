Налог на сладкие напитки увеличит стоимость йогуртов на 40%

Несмотря на то, что налог на подслащенные напитки должен был первоначально коснуться только лимонада, в принятом Рийгикогу в понедельник законе речь идет также о молочных продуктах и натуральных соках.

Со следующего года напитки с содержанием сахара более 10% будут облагаться в Эстонии налогом в размере 30 центов за литр, пишет издание Maaleht.

"Если яблочный сок Põltsamaa Õunamahl стоит сейчас в магазинах 1,09 евро, то после введения налога его цена в розничной продаже повысится на 46 центов до 1,55 евро. Это при условии, что маржа продавца и ставка НСО останутся на прежнем уровне", - говорит директор по маркетингу предприятия Põltsamaa Felix Марек Вийлол, уточняя, что аналогичное удорожание коснется и йогуртов.

Как сообщает минфин, цель была не в том, чтобы обложить дополнительным налогом натуральные соки и подслащенные молочные напитки. Однако чтобы следать для них исключение, нужно сперва получить от Европейской комиссии разрешение на предоставление госпомощи. До тех пор, пока такое разрешение не получено, производителям придется платить налог.

Пресс-секретарь минфина Мария Муракас говорит, что разрешение Еврокомиссии надеются получить до вступления закона в силу, хотя на данный момент еще даже не собраны все данные, необходимые для представления в комиссию ходатайства.

Налог на подслащенные напитки будет введен в Эстонии с начала следующего года и значительно повысит цены на лимонад, соки и сладкие молочные напитки (кефир, йогуртовые напитки).

Муракас пояснила, что в 2018 году прогнозируемый дополнительный доход госбюджета от введения налога (без учета натуральных соков и йогуртовых напитков) составляет 15 млн евро, а в последующие годы - 16 и 17 млн евро. С учетом подслащенных соков - 17, 18 и 19 млн евро в период с 2018 по 2020 гг. Данных с учетом налога на молочные напитки пока нет.