Глава RKAS Урмас Сомелар подал в отставку

"Этим шагом я хотел бы дать новому совету возможность сосредоточится в ближайшие месяцы на обсуждении вопроса с недвижимостью на улице Куперьянова в Тарту, а не слушать различные записи и оценивать слухи", - объяснил Сомелар свое решение.

По его словам, будучи председателем правления RKAS он был категорически против желания министра государственного управления нанести финансовый ущерб предприятию.

Урмас Сомелар считает, что решение бывшего министра госуправления Михаила Корба продать бывшее здание Эстонского национального музея городу Тарту, а не сделавшей более выгодное предложение корпорации Sakala, ни в коем случае не является оправданным.

Ранее в прессу просочилась аудиозапись рабочего собрания RKAS. На ней слышно, как председатель правления Урмас Сомелар высказывается о стиле управления министра Майлис Репс, недавно в шестой раз ставшей мамой.

"Вместе с тем, согласимся, что министр беременна на всю голову, теперь на всю голову озадачена маленьким ребенком, канцлер - злобная тетка, требовательная", - сказал Сомелар.

Позднее он извинился перед министром, но сказал, что осуждает политику устранения неугодных руководителей посредством раздувания скандалов в СМИ.

"Я осуждаю такую культуру управления государством, когда аудиозаписи с внутреннего собрания предприятия распространяются дальше, а также то, что посредством утечки информации в прессу пытаются добиться подходящих решений", - добавил Сомелар.