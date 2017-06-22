В Старом городе Таллинна установили новые напоминания о карманниках

Констебли Кесклиннаского отделения полиции совместно с управой того же района Таллинна разместили на улицах Старого города знаки, предупреждающие о карманниках.

Знаки размещены на 20 улицах - там, где происходит больше всего карманных краж, передает в четверг, 22 июня, служба новостей "Радио 4".

Знаки на двух языках предупреждают туристов и зарубежных гостей о том, что они могут стать жертвами карманников.

"Мы сделали это с учетом приближающего Праздника песни и танца и скорого начала председательствования Эстонии в ЕС. В связи с этими событиями летом наряду с туристами приедет и множество зарубежных гостей", - сообщила Пыхьяская префектура полиции.